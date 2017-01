Håper på lekende suksess

Opdalingen har tidligere skrevet om Ada Birgitte Sætrom som ønsker å starte opp et innendørs lekeland i de gamle lokalene til Europris ved Sagtunet i Oppdal sentrum. Nå kan hun og moren Ranja Toftaker, som driver Oppdal Bowling, fortelle at det kommer opp et lekeland i lokalene til bowlingen i Kåsenvegen.

– Det ble for kostbart å etablere et lekeland ved Sagtunet. Derfor tenkte jeg at vi heller kan samarbeide og få flere aktiviteter her ved Oppdal Bowling, sier Sætrom til Opdalingen.

Leverandøren kommer og setter opp lekelandet mellom 5. og 10. februar, og vil stå ferdig i slutten av februar. Anlegget har en prislapp på 550.000 kroner og består av tre etasjer og er på rundt 45 kvadratmeter.

– Dette blir fantastisk bra. Vi har revet og flyttet litt på ting for å få plass i lokalet vårt, forteller Toftaker.

Tilbud for alle barn

Lekelandet er for alle barn fra 0 til 16 år. Til og med voksne kan ta del i leken med de minste barna hvis de har lyst.

– Anlegget har et lite område med sklie og ballbinge for barn fra 0 til 2 år. Foreldre kan spille bowling mens barna leker. Tidligere har det ikke vært noe tilbud for de minste her, sier Sætrom.

Mor og datter har stor tro på at tilbudet blir en suksess og noe som Oppdal trenger.

– Oppdal trenger et drop-in-tilbud for dem som ikke er organisert i lag eller foreninger. Vi starter smått med muligheter for å utvide hvis det blir en suksess, forteller damene, som er sikre på at dette blir Oppdals første lekeland innendørs.

Tilbud for mødre i barsel

Etter hvert skal Oppdal Bowling også komme med tilbudet «Barseltreff med sang og lunsj» én gang i uken, for mødre som er i barseltiden.

– Jeg har selv tre barn og vet hvor dårlig tilbudet er i Oppdal. Det ender som regel opp med at man setter seg ned på en kafé med lite lekemuligheter for barna, sier Sætrom.

Med det nye lekelandet kommer det også en annen nyhet ved bowlingen. Begge har de fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og vil nå tilby barnepass.

– Foreldre kan sette igjen barna her hvis de skal på trening eller på en handletur. Det blir litt som man har på IKEA. For å ikke få lange køer med barn må det hos oss bestilles på forhånd, forteller Sætrom.

Skal gjøre om lokalet

– Dere mister litt plass til fordel for lekelandet ved Oppdal Bowling. Hva betyr det for dere?

– Det er bedre at vi får inn et lekeland enn at det står tomt mesteparten av tiden. Vi skal ut med spillautomatene og sette inn noen nye sofagrupper. Foran bowlinganlegget skal vi også utvide plattingen, forteller Toftaker.

Sætrom har nærmest vokst opp med moren sin på Oppdal Bowling. Hun har vært til og fra bowlingen i 15 år.

– Jeg har tenkt nøye gjennom hvordan det blir å jobbe sammen med moren min, og det tror jeg nok skal gå bra, smiler hun.