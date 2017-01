Uenighet om erstatning stanser gangvei

I april i fjor ba kommunestyret rådmannen om å legge fram en plan for igangsettelse av omlegging av gang- og sykkelveistrekningen langs Ålma fra jernbaneundergangen til gangveien ved gamle E6, forbi Snøfuglbygget og Total Autoservice.

Oppdal kommune har på bakgrunn av dette varslet grunneiere om at de ønsker å erverve grunn til gangveien, den såkalte "elvepromenaden", uten å komme fram til en minnelig avtale med en av grunneierne. På bakgrunn av dette har kommunen sendt varsel om ekspropriasjon.

Kommunen har engasjert advokat, som i et brev til grunneierens advokat bekrefter at kommunen vil dekke grunneiers kostnader i forbindelse med ekspropriasjon, noe det er blitt hevdet at kommunen ikke ville.

– Det antas å bero på en misforståelse, skriver kommunens advokat Ole Gudmund Meland.

– Kommunen erkjenner imidlertid ikke kostnadsansvar for en "omkamp" knyttet til reguleringssaken, skriver han videre.

Ifølge kommunens saksbehandler mener grunneier at stadfestet områdereguleringsplan ikke kan legges til grunn.

Advokat Meland skriver at det må legges klart til grunn at grunneier har vært kjent med reguleringssaken gjennom hele prosessen, og viser til at grunneieren til og med la inn klage til fylkesmannen på vedtaket.

Grunneier er blitt bedt om en tilbakemelding med bekreftelse om at områdereguleringsplan stadfestet av fylkesmannen 1. juli 2015 legges til grunn, samt hvorvidt man er villig til å gå i forhandlinger om en minnelig avtale, herunder eventuelt tiltredelse med etterfølgende skjønn.