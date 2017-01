- Veldig stolt over å motta en slik pris

- Vi mottok pris for årets serviceholding i gruppe C under forhandlermøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport i dag! Det setter vi stor pris på, skriver bilforretningen på sine Facebook-sider.

Daglig leder Trygve Lauritzen var hjemme i Oppdal da han fikk beskjeden om at de hadde mottatt pris.

- Det er veldig koselig å motta en slik pris. Dette var en fin inngang på helga, forteller han til Opdalingen.

I Oslo var det verksmester Håvard Kletthammer og påtroppende daglig leder Kjell J. Braut som representerte Prøven Bil Oppdal i Oslo og som tok i mot prisen på vegne av forretningen.

Trygve Lauritzen går av som daglig leder 1. april i år og da er det Braut som tar stillingen hans.

Serviceholding i gruppe C er en pris som måles etter tilbakemeldinger fra kunder.

- Når kundene er innom oss på verkstedet, så gir de oss en score, og i årets løp har vi hatt en veldig høy score på serviceholding. Folk er stort sett veldig godt fornøyde med servicen de får fra oss. Service er alfa omega for oss som bilforretning og noe vi har et fokus på hele tiden, sier Lauritzen.

Kundemassen til Prøven Bil Oppdal er hovedsakelig i Oppdal og nærområdet, men de selger bil til hele Norge.