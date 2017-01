Jakter på ny sentrumstomt

Til formannskapsmøtet tirsdag får politikerne til behandling en søknad fra Marion Eiendom AS om å få kjøpe et tomteområde i veikrysset Inge Krokanns veg – Russervegen.

Området som Svein Terje Tretli ønsker å kjøpe er et 1400 kvadratmeter stort areal som fri-gjøres når Russervegen blir omlagt i henhold til vedtatt sentrumsplan, der krysset skal flyttes sørover.

Tomtearealet er regulert til boligbebyggelse, og Marion Eiendom ønsker å utvikle et leilighetsbygg på arealet.

Rådmannen viser til at det finnes to måter for salg av kommunal eiendom.

Enten ved åpent salg i det åpne marked, eller ved å gjennomføre takst på eiendommen og avhende tomta direkte til utbygger.

Rådmannen anbefaler at salg gjennomføres etter takst og forhandlinger med Marion Eiendom.

Det forutsettes at Russervegen må flyttes før en utbygging kan igangsettes, og at flyttingen vil være et vilkår som må utføres og bekostes av utbygger.

Rådmannen forutsetter også at alle kostnader forbundet med kommunens juridiske og tekniske bistand, samt alle kostnader med selve eiendomstransaksjonen skal dekkes gjennom tomtesalget.