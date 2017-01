Sommerskole for unge forskere

På vegne av Forskerfabrikken søker Nasjonalparken Næringshage Oppdal kommune om økonomisk støtte til å arrangere «Forskerfabrikkens sommerskole 2017» i Oppdal.

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som ble grunnlagt i 2002 av biokjemiker Hanne S. Finstad. Målet er å motivere barn og unge til å satse på real- og teknologifag. På kursene får barna jobbe med både hodet og hendene samtidig som de utforsker naturen.

Sommerskolen går over en uke, og er for elever som skal opp i 5., 6. og 7. trinn.

Vil holde deltakeravgiften nede

Arrangørene trenger 13.000 kroner for å gjennomføre skolen.

- Nasjonalparken Næringshage bistår Forskerfabrikken i å søke om finansiering for å holde deltakeravgiften på et lavest mulig nivå. For å få til dette ønskes et samarbeid med Oppdal kommune, Rennebu kommune, Oppdal E-verk og Kraftlaget, skriver saksbehandler Jan Kåre Husa.

Videre skriver Husa at Forskerfabrikken i stor grad benytter studenter som kursholdere, og prioriterer kursholdere som også kan holde kurs i distriktene.

- Dersom vi klarer å rekruttere noen lokalt i vår region, kan vi kanskje på sikt få mulighet til å benytte noen av de andre kurstilbudene Forskerfabrikken har å tilby.

Søknaden til formannskapet

Søknaden skal opp til formannskapet tirsdag. Rådmannens tilråding lyder:

«Formannskapet imøtekommer søknad fra Nasjonalparken Næringshage på vegne av Forskerfabriikken, om støtte til gjennomføring av Forskerfabrikkens sommerskole 2017 med 13.000 kroner.»