Avvikler valglokalene på Lønset og Vollan

Valglokalene ved Vollan skole og Lønset skole avvikles, og flyttes til henholdsvis Oppdal kulturhus og Midtbygda skole. Det ble klart under tirsdagens formannskapsmøte i Oppdal rådhus.

Elektronisk avkryssing i manntallet er innført frivillig for alle kommuner i hele landet. Dette betyr at man ikke trenger å møte opp i valglokalet til kretsen man hører til, for å avgi stemme ved stortingsvalget til høsten.

- Valgdeltakelsen på Lønset og Vollan har ikke vært så høy. Det vil være en fordel økonomisk å slå sammen kretser. På valgdagen er det kostnader knyttet til datautstyr, leie av lokaler, bespisning samt møte- og bilgodtgjørelse til mannskapet som sitter i valglokalene hele dagen, opplyser formannskapssekretær Gerd Måren.

- Lang reiseavstand for Lønset

Ola Husa Risan (Sp) mener den nye inndelingen av stemmekretser er uheldig for folk på Lønset.

- Dette går nok fint for innbyggerne på Vollan, som ikke har så lang kjøretur til kulturhuset, men jeg tenker på de eldre på Lønset som får lengre reisevei, sa Sp-politikeren, og kom med et nytt forslag der han fjernet Lønset fra rådmannens tilråding.

Måren forklarte at de eldre i kommunen allerede har et tilbud om å kunne forhåndsstemme hjemmefra hvis de ikke har mulighet til å komme seg ut.

- Det er dessverre få som benytter seg av dette tilbudet. Men det er en god ordning for dem som ikke kommer seg til valglokalet, sa formannskapssekretæren.

- Gir stor fleksibilitet

Forslaget til Husa Risan falt med tre stemmer fra Senterpartiet og Venstre. Rådmannens tilråding ble vedtatt, og lyder som følger:

Vollan stemmekrets slås sammen med Sentrum og Fagerhaug krets med nytt navn Sentrum, Fagerhaug og Vollan krets. Lønset stemmekrets slås sammen med Midtbygda krets med nytt navn Lønset og Midtbygda krets. Valglokalene ved Vollan skole og Lønset skole avvikles, og flyttes til henholdsvis Oppdal kulturhus og Midtbygda skole.

Videre vedtar valgstyret at det tas i bruk elektronisk manntall fra og med Stortingsvalget 2017.

- Dette gir stor fleksibilitet for den enkelte å stemme hvor man vil. Jeg tror dette er fremtiden, mente Tor Snøve (Ap).

- Grunnen til at man innfører dette er fordi man har mindre oppmøte i kretsene. Jeg synes det er fantastisk bra at vi innfører digitale løsninger, endelig går vi videre, sa Ingvill Dalseg (H).