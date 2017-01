Setter tomtesalg på vent

Tirsdag behandlet formannskapet i Oppdal kommune en søknad fra Marion Eiendom AS om å få kjøpe et tomteområde i veikrysset Inge Krokanns veg – Russervegen i Oppdal sentrum.

Området som Svein Terje Tretli ønsker å kjøpe er et 1400 kvadratmeter stort areal som fri-gjøres når Russervegen blir omlagt i henhold til vedtatt sentrumsplan, der krysset skal flyttes sørover.

Tomtearealet er regulert til boligbebyggelse, og Marion Eiendom ønsker å utvikle et leilighetsbygg på arealet.

Kirsti Welander (Ap) mener man bør utsette et eventuelt salg av tomta før kommunen vet om de har bruk for arealet selv.

- Jeg synes vi skal være forsiktig med å selge unna tomta, som kanskje i fremtiden kan brukes til omsorgsleiligheter. Det er også et sentralt område for et fremtidig samlet legesenter, sa Welander.

- Vi bør gjøre en ny vurdering

Flere av representantene i formannskapet støtter Ap-politikerens tanker om at man ikke må forhaste et salg.

- Det er kommunens indrefilet i Oppdal sentrum. Jeg vil gi kreditt til Marion Eiendom som ser muligheter der, men jeg synes vi skal gjøre en ny vurdering før vi foretar et salg, mente Ingvill Dalseg (H).

- Vi må ta oss god tid og tenke oss godt om før vi tar en avgjørelse, sa Bjørg Marit Sæteren (Sp).

Ønsker ikke å selge på nåværende tidspunkt

Rådmann Dagfinn Skjølsvold påpekte at området er regulert til boligformål.

- Reguleringsplanen må revideres skal man bruke tomta til noe annet, kommenterte Skjølsvold.

Formannskapet kom med et nytt felles forslag, som ble enstemmig vedtatt:

Formannskapet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å selge del av kommunal grunn 284/58.