Lyser opp Almannberget med laser

Neida, det er verken utenomjordiske som prøver å kommunisere med oss eller en militærøvelse, det er rett og slett et PR-stunt fra Minera skifer.

Denne uken er nemlig 70 gjester fra fjern og nær kommet til Oppdal og Minera; den med lengst reisevei kommer helt fra Taiwan.

I kveld belyster Minera skifer Almannberget med laser til ære for sine gjester fram til cirka 23.00. Politiet og tårnet på Værnes er informert og har godkjent arrangementet.

Musikklærere og danseelever fra kulturskolen sørger for show for Minera skifer i deres eget «Klevan kulturhus».

Ettersom navnet på skiferselskapet har stått så tydelig i fjellsida så er det vel heller neppe noen som har ringt verken Forsvaret eller politiet, men kreativt er det nå i alle fall.

Industriselskapet følger opp med fagorienterte foredrag på Skifer hotel i morgen for sine gjester, her stiller Arne Jørstad Riise, psykolog og medforfatter av boka “Norske vinnerskaller”, Jan Olav Jensen, en av Norges mest respekterte arkitekter og dipl. ing. Stepan Schrag, fra BWM Dübel und Montagentechnik GmbH. Selskapet er markedsleder i Europa på ventilerte fasader og markedsleder i verden på opphengsystem for fasader. Her er det med andre ord kvalitet på både show og fag-temaene.