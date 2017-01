Ny leder i Oppdal Venstre

Mandag denne uken gjennomførte Oppdal Venstre sitt årsmøte på Grøsethkaféen.

18 stykker møtte opp for å diskutere saker som partiet brenner for og for å velge ny leder i lokallaget.

På møtet ble Hans Bøe enstemmig valgt som ny leder. Oppdal Venstre skriver i et referat fra årsmøtet at de er "evig takknemlig for jobben som Gyda Gerd-Mette Drabløs har lagt ned gjennom mange år, og ønsker henne lykke til videre på ferden."

Til stede på møtet var ogås Torgeir Anda, som er blant toppkandidatene til stortingsvalget i høst sammen med Jon Gunnes. Medlemme fikk anledning til gi sine innspill til Anda, som også leder valgkampen i Sør Trøndelag Venstre.

I referatet heter det videre:

Oppdal Venstre er klar i vår sak, hovedsaken for valgkampen er samferdsel. Bedre lokaltog til Trondheim burde være en selvfølge. Det gir ikke mening at lokaltoget i Trøndelag stopper på Støren.

Togforbindelsen til Trondheim er nødt til å bli betraktelig bedre for at toget skal være et reelt alternativ til bilen. Det skal ikke måtte smerte å velge miljøvennlig. Forstå oss rett, vi vil ikke gjøre det verre å kjøre bil. Det vi vil er at det skal bli like aktuelt å ta toget til Trondheim som å ta bilen, slik er det ikke i dag, med mindre du har ekstremt god tålmodighet og god til å planlegge.

Et annet viktig innspill til Torgeir, var at vi fortsatt ønsker St. Olavs Hospital avd. Trondheim som vårt lokalsykehus - det finnes ingen naturlig kollektivtrafikk til Orkdal, man må uansett gjennom Trondheim. Man opplever at pasienter ikke får besøk, fordi man kommer seg ikke dit. Slik burde det ikke være på et lokalsykehus.

Et annet poeng vi hadde var at lovverket for myke trafikanter er laget for store byer på Østlandet, ikke for mellomstore fjellkommuner som ønsker å bedre folks hverdag. Dette er enda et eksempel på at det trengs en ordentlig innsats på å forenkle regelverk her til lands, regelverk som står til hinder for lokale folkevalgte, lokale myndigheter fra å gjøre den gode jobben de ønsker å gjøre."

Iver Vammervold

Sekretær, Oppdal Venstre