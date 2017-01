Snø- og isras på Fv 700

Politiet melder like før åtte onsdag kveld, at det er gått et snø- og isras på Fylkesvei 700 ved Stamnan i Rennebu.

Vegtrafikksentralen ble varslet, og da Opdalingen var på stedet, en time etter at meldingen fra politiet kom, var snø og ismassene fjernet, slik at begge kjørefeltene igjen var åpen for normal trafikk.

Det var etter det Opdalingen erfarer, bare snakk om mindre mengder snø og is, og det ble ikke meldt om trafikkale problemer i forbindelse med raset, som skjedde ved Bergsbrubergene, så og si midt mellom Stamnan og Voll i Rennebu.