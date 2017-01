Vil ha tidsbegrensning fremfor avgiftsparkering

På bakgrunn av kommunestyret i Oppdal sitt vedtak fra 9. mars 2016, har et arbeidsutvalg utarbeidet et forslag til parkeringsordning med avgiftsparkering og tidsbegrensning for de mest sentrale parkeringsplassene i Oppdal sentrum.

Rapporten er laget av Thorleif Jacobsen leder ved tekniske tjenester, Stine Mari Måren Elverhøi ved plan og forvaltning og sekretær Leif Conradi Skorem ved plankontoret.

Dersom kommunestyret ønsker å gå videre med regulering av parkeringstilbudet i sentrum, anbefaler arbeidsgruppa at en i første omgang definerer ei parkeringssone i sentrumssona, der det innføres tidsbegrensning.

Tidsbegrensning fremfor avgiftsparkering

Arbeidsgruppa ser det ikke som hensiktsmessig å gå rett på en løsning med avgiftsbelegging av parkeringstilbudet i Oppdal sentrum, og mener at dette kan gi større negative enn positive virkninger.

- Avgiftsparkering kan både gi konkurransevridning mellom aktører innenfor og utenfor parkeringssonen, samt svekke Oppdals posisjon som handelssted for et større omland, står det i rapporten.

Totalt sett kan det se ut som at tidsbegrensning i større grad enn avgiftsparkering løser de problemene man opplever med parkering i Oppdal sentrum slik situasjonen er i dag, mener arbeidsgruppa.

- Hovedformålet med å innføre parkeringsregulering er, slik arbeidsgruppa ser det, å gi mer ryddige parkeringsforhold i sentrum og å gjøre de sentrale plassene som finnes mer tilgjengelige for kunder og brukere av handels- og servicetilbudet i sentrum, skriver de.

Ikke nødvendig med parkeringshus

Ut fra parkeringstilbudet som finnes i Oppdal sentrum, ser ikke arbeidsgruppa et konkret behov for parkeringshus i sentrum for å gi tilfredsstillende kapasitet. Men de mener at tilrettelegging for parkering under bakken likevel kan bidra til å frigjøre arealer til utbygging av sentrum.

I tråd med kommunestyrets vedtak legges utredningen fram for behandling i bygningsrådet mandag 30. januar med tanke på utlegging til offentlig ettersyn. Etter at merknadsfristen er utløpt, foreslås det at utredningen legges fram for 2. gangs behandling av bygningsrådet og deretter sluttbehandling av kommunestyret.

Parkeringsplasser som foreslås regulert med tidsbegrensning:

Foran kulturhuset og rådhuset - 80

Domus, nordvest for Inge Krokanns veg - 88

Domus, sørøst for Inge Krokanns veg - 20 (Privat)

(Privat) Hotel Nor, mot Aunevegen - 7

Torgsenteret, mot Aunevegen - 21

Nyvegen - 20

Nordøst for Installasjon-bygget, ved inngang til Elkjøp - 36

Torget inkludert Bunnpris - 143

Oppdalsbanken - 18 (Privat)

(Privat) Aunasenteret - 141

Inge Krokanns veg, langsgående plasser ved Rådhuset - 12

Framtidig sentrumsgate (shared space) - 32

Mellom Næringshagen og Circkle K - 85

Mellom Næringshagen og Husfliden - 20 (Privat)

Totalt 723 parkeringsplasser.

Parkeringsplasser som foreslås å ikke underlegges regulering i form av tidsbegrensning eller parkeringsavgift:

Oppdal medisinske senter nord - 100

Oppdal medisinske senter (gårdsplass) - 25

Bak rådhuset, mot kulturhuset - 17

Bak rådhuset - 24

Europris/Møbelringen - 46 (Privat)

(Privat) Hotel skifer (p-plass mot sør) - 134

Oppdal motell - 32 (Privat)

(Privat) Spar Myran - 40 (Privat)

(Privat) Sagtunet inkl. gamle Europris - 114 (Privat)

(Privat) Mellom Shell og Byggmix - 30 (Privat)

(Privat) Furulytorget, mot Shell - 8

Mellom Oppdal VVS og Grønt hus - 58

Ved Bjørndalshagen (nordsida) - 20 (Privat)

(Privat) Idrettshallen (oppmerkede plasser) - 48

Inge Krokanns veg, langsgående plasser ved Nyvold - 6