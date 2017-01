Burhøns og drittsekk til topps på direktesendt radio

Torsdag ettermiddag var det rennbyggen sin tur til å kjempe om å vinne en DAB+ radio , da NRK Trøndelag gjestet torget i Rennebu.

Konkurransen, som går ut på å ta med ting og tang som begynner med bokstavene D, A og B, slo så til de grader an, at NRK måtte dele ut både andre, tredje og fjerdepremie til de oppfinnsomme deltakerne.

Aller mest gehør hos juryen, som bestod av distriktsredaktør i NRK Trøndelag Merete Verstad og medprogramleder Karoline Lunde Systad, ble Magnhild Havdal Kvam fra Gunnesgrenda på Stamnan.

Magnhild og svigerdatter Solveig Kvam hadde like godt tatt med seg en Drittsekk (en liten sekk fylt med dyregjødsel), en Ambolt laget av Magnhilds mann Erling Magnar, og et bur med Burhøns!

For liksom å understreke at vi snakker om DAB pluss, hadde Magnhild funnet frem karakteren hun oppnådde etter juletentamen i vev fra 1974, der hun etter selve karakteren hadde fått tilføyd en + av læreren. DAB+, ikke sant?

- Her var det jammen meg stor kreativitet. De har nok tenkt seg godt om, og burhøns er det jo for eksempel nokså sjeldent at vi opplever, smiler Merete Verstad fornøyd.

Programleder Ellen Flå følte nok at hun kom til sine egne, for hun og hennes kolleger ble overveldende godt mottatt da de kom til Berkåk. Folk strømmet til lokalene til Frivilligsentralen på torget, og det var mildt sagt litt av hvert de hadde med seg i jakten på en ny radio.

- Hittil er det Rennebu som har hatt det beste oppmøte og vist det største engasjementet. Kanskje min lokale tilhørighet hjelper litte granne også, undret Ellen Flå, da hun så ut over lokalet.

Iver Reitan er egentlig fra Hitra, men på grunn av et visst kvinnfolkbekjentskap, er han ofte i Rennebu. Reitan vektla det lokalhistoriske gjennom tingene han brakte med seg til konkurransen.

- Dette er en Dynamo, for Rennebu er jo en kraftkommune. Ambolten er lånt fra Ivar på RennebuSmia, og Bilen kommer fra Sande Hus og Hytter. Plussen er egentlig en hjulvinge, for vi hitterværinger har jo alltid regnet Berkåk som et vegkryss med tre bensinstasjoner, forklarer han.

- Men etter hvert har jeg funnet ut at Rennebu er så mye mer, skynder han seg å tilføye etter å sikret sg andreplassen og mottatt NRK-sekken som premie.

En ministatue av David, en Atomdrevet bil og B-såpe fra krigen, sikret Ingrid Lånke tredjeplassen i den knivskarpe konkurransen, da NRK Trøndelag utfordret rennbyggen på kreativiteten - og fikk full respons.

