Dagligvaregigant bekrefter etablering på Berkåk

Regiondirektør for Rema 1000 i Midt-Norge, Vidar Andersen, bekrefter nå at planene om å etablere Rema 1000 i lokalene etter den nedlagte Spar-butikken på torget, går fra å være planer til å bli en realitet i løpet av 2017.

- Vi vil gjerne være med og utvikle Berkåk som handelssted, sa Andersen i et tidligere intervju med Opdalingen, etter at de første ryktene om etableringen i Rennebu begynte å versere.

Rema vil ta ansvar

I dag er Coop enerådende på dagligvaremarkedet på Berkåk, og Vidar Andersen har tidligere uttalt at monopol aldri er av det gode.

- Hvis du er alene, blir du aldri god nok. Vi i Rema tenker langsiktig, og vi har merket oss at Berkåk har en nedgang i dagligvareomsetningen. Denne trenden vil vi være med og snu, og målet er å doble denne i løpet av fem år. Historien viser også at bostedene etableres der det skapes handel, og dette er vår måte og ta ansvar på i Rennebu, sa regiondirektør Vidar Andersen til avisa i fjor høst.

Mange arbeidsplasser

Ordfører Ola Øie reagerer med stor tilfredshet da nyheten om beslutningen om etablering ble kjent.

- Vi har vært i en god prosess med Rema, og jeg må si at det gleder meg veldig at det igjen blir lys i lokalene. Dette er positivt for hele bygda, vi snakker blant annet om et titalls nye arbeidsplasser, sier han fornøyd.

Mentor fra Oppdal

Vidar Andersen befinner seg på Fosen, men sier på telefon til Opdalingen at Rema 1000 føler at de er ønsket i Rennebu.

- Vi opplever veldig flott respons fra både ordfører, administrasjon og befolkningen ellers. Det blir spennende å være med på utvikle et handelssted som mer eller mindre har ligget brakk. Nå er vi på jakt etter kjøpmann til å drive butikken, og da gjerne et kjøpmannspar, noe vi har gode erfaringer med. Rema 1000 sine kjøpmenn i Oppdal og på Støren er også positive til etableringen, og Frode Ledal ved Rema 1000 Oppdal kommer til å bli en mentor for butikken på Berkåk, sier Andersen.

Det er kjent at Rema har behov for noe større plass enn det Spar disponerte, noe som medfører at Hong Kong House sannsynligvis må belage seg på å flytte restauranten til nye lokaler.

Positivt for hele bygda

Rennebu kommune har tidligere uttalt at det kan bli aktuelt å være behjelpelig med å skaffe restauranten nye lokaler. I og med at kommunen nylig kjøpte hele Birka-bygget på torget, har de tilgang til lokalene som tidligere huset de nedlagte butikkene Rennebua og Snertne Sneller.

Om kinarestauranten etter hvert flytter inn i noen av disse lokalene, og på hvilken måte de eventuelt vil videreføre driften, gjenstår å se. Uansett er nyheten om at Rema 1000 nå gjør sitt inntog i Rennebu, gode nyheter både for kommunen som helhet, og sentrum i Rennebu som handelssted.