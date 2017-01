Siden 2004 har avisa Opp med hjelp av lesere og en jury kåret årets navn i Oppdal. I etterkant av fredagens årsmøte i Oppdal historielag, gikk Per Roar Bekken på podiet for utrope årets vinner.

- Årets navn skaper mye positiv omtale av Oppdal. Vinneren er industridesigner og har inngående kunskap om skivalg. Han er en djevel på detaljer og driver ingen skifabrikk, men lager ekskllusive varer fra låven på Lønset. Han er en genial industriforteller som virkelig har satt Oppdal på kartet. Årets navn i Oppdal 2016 er skimakeren Endre Hals, sa redaktøren før han delte ut diplom og glasskunst av Bent Owesen til en verdig mottaker.

Vinneren selv var nokså overrasket over hederen, og var rask ute med å dele prisen med kona.

- Æren går til Elisabeth. Hun valgte å bryte opp, selge leiligheten og flytte. Det er mot, blandet med litt galskap, skryter Endre Hals.

Hals mener at det er en stor tragedie at vi i vesten har sluttet å lage ting. Og det er slett ikke alt som kan utføres maskinelt.

- Norge har vært et land av produsenter, men mye av dette er blitt borte. Skiene vi har laget er laget slik at de kan reproduseres. Roboter greier ikke å reparere gamle produkter, for det er i fingrene kunnskapen ligger, sier årets navn i Oppdal 2016, skimakeren Endre Hals.

Juryen som har vurdert kandidatene til årets navn 2016, har bestått av Gro Furunes Skårsmoen fra Oppdalsbanken, Kari Øyre Slind som representerer fjorårsvinneren, samt redaktør i Opp, Per Roar Bekken.