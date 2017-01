Kåret til best kledde kvinne

Kjendisene samlet seg tordag kveld i Gamle Logen i Oslo for å hylle seg selv, da motebladet Costume arrangerte årets Costume Awards.

Under utdelingen hylles alt fra motepersonligheter og klesmerker til skjønnhetsprodukter og butikker.

Også de best kledde kjendisene fikk sin pris, og her stakk Astrid Smeplass av med prisen "Årets best kledde kvinne".

Aristen fra Rennebu fikk følge av skuespiller Thomas Hayes, som ble kåret som "Årets best kledde mann".