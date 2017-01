Kjørte for fort i påvirket tilstand

Det var i oktober i fjor at en 18 år gammel mann fra Trondheim skal ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol i Oppdal.

Personen hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,94 mg per liter luft en time etter kjøring.

Mannen skal også ha kjørt 115 kilometer i timen i en 80-sone i Oppdal.

18-åringen var tiltalt for overtredelse av både vegtrafikkloven og straffeloven.

I retten kom personen med en uforbeholden tilståelse. Retten mener at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Det at fartsovertredelsen skal ha sjedd i sammenheng med kjøringen taler i straffskjerpende retning.

På grunn av siktedes unge alder mener retten at samfunnsstraff er riktig. I retten fremsto siktede å ha tatt sakens alvor inn over seg.

Retten kom til at riktig straff ville være samfunnsstraff i 28 timer samt en bot på 10.000 kroner subsidiært med fengsel i ti dager. Gjennomføringstid er på 120 dager og subsidiær fengselsstraff 28 dager. I tillegg mister 18-åringen førerretten i to år.

Den domfelte erklærte at han vil ha betenkningstid, og vil nå ta stilling til om han vil anke dommen.