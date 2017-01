Dømt for voldtekt og forsøk på voldtekt av to menn i Oppdal

Den unge mannen skal ved flere anledninger hatt seksuell omgang med andre menn som han trodde sov.

Etter lovens paragraf så regnes seksuell omgang med en person som enten er bevisstløs eller på andre måter ikke er i stand til å motsette seg handlingen som voldtekt.

Loven er kjønnsnøytral så det spiller ingen rolle om den fornærmede er mann eller kvinne, samt at en eventuell penetrering ikke er nødvendig for at en hendelse skal kunne beskrives som voldtekt.

Mennene var våkne

To av de fornærmede som den tiltalte trodde sov, var imidlertid våkne, og de kunne sånn sett ha motsatt seg handlingen, men de lot som de sov for ikke å risikere ytterligere konsekvenser. Det at mennene var våkne og kunne ha motsatt seg overgrepet regnet ikke som formildende for den tiltalte så lenge han faktisk trodde de fornærmede ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle handlingen.

Voldtektene eller forsøk på voldtekt skal ha skjedd i perioden desember 2014 til oktober 2015.

To ganger i Oppdal

Mannen var tiltalt for fire forskjellige handlinger, den første og fjerde handlingen skal ha skjedd i Oppdal, de to andre gangene skal overgrepene ha skjedd i Trondheim og på Frosta.

Retten skriver i sin vurdering av saken at de ikke har grunn til å tro at den tiltalte ikke angrer på det han har gjort. Selv fortalte han retten at han ikke skjønte alvoret av sine handlinger. Han har i ettertid kontaktet alle de fire fornærmede og fortalt om hva som skjedde.

Filmet overgrepene

Det kom også fram i retten at den tiltalte brukte telefonen som lyskilde under overgrepene og han filmet også det som skjedde. Med dette som bakgrunn tok retten beslag i vedkommende sin telefon.

Mister jobben

Mannen jobber som lærer og vil etter å ha blitt dømt for utukt og voldtekt miste jobben. Retten finner ikke å kunne ta hensyn til dette.

Strafferammen for tiltalepunktene er fire års fengsel. Retten finner det riktig å dømme mannen til fengsel i to år og åtte måneder ut fra hva hvilke handlinger som er blitt utført i de forskjellige tiltalepunktene. At mannen tilsto overgrepene veies som formildende.

Erstatning

Retten tilkjente også tre av de fornærmede oppreisning, den ene ble tilkjent 100.000 i erstatning, de to som var våkne under overgrepet, ble tilkjent henholdsvis 60.000 og 80.000 kroner. Den fjerde mannen ble ikke tilgjent erstatning.

Dommen var enstemmig.