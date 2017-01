Kirkemøtet har vedtatt liturgien som også kan brukes når likekjønnede par skal gifte seg. 83 av møtedeltakerne stemte for nytt ritual, mens 29 stemte mot da saken ble behandlet under Kirkemøtet i Trondheim mandag.

Et forslag om å ikke vedta den nye liturgien ble avvist av flertallet.

Kirkemøtet vedtok i april i fjor med stort flertall at også likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Forslag til ny liturgi har vært behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet og vært sendt på høring.

Det nye ritualet gjelder fra 1. februar, men dagens vigselsritual kan fortsatt brukes av dem som ønsker det. Prester som ikke ønsker å vie homofile, kan si nei, men det skal ikke hindre et par i å gifte seg i den kirken de ønsker.

- Verden går fremover

To personer som er spesielt fornøyd med vedtaket er Ida og Therese Bjørshoel Karrestad. De fikk kirkens velsignelse i Oppdal kirke i fjor sommer.

- Det er fantastisk at flertallet i Kirkemøtet er for at likekjønnende skal få gifte seg i kirken. Det er bedre sent enn aldri. Dette viser at verden går fremover, forteller Ida til Opdalingen.

Flere sa på Kirkemøtet mandag at det blir viktig å ha respekt for dem som har et annet syn.

- Det vil alltids være noen som er uenig, uansett hva det er snakk om. Det er flott at liturgien forandres, men det er også bra at det fortsatt er mulig å bruke den gamle selv om noe blir nytt, sier hun.