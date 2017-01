Brenner for norsk landbruk

Tirsdag 31.januar kl. 15.00 vil det bli varselbålbrenning rundt om i Norge, det er landets bondelag som brenner - bokstavelig talt - for bondenæringas framtid.

I Rennebu skjer det utenfor Coop Extra på Berkåk og er i regi av Rennebu bondelag.

I Oppdal skal det brennes bål ved Slakthuset Eidsmo Dullum i Industrivegen fra kl. 17.00

I Oppdal skal det i tillegg til bålbrenning kjøres et lasershow på Allmanberget samtidig, og derfor skjer aktiviteten noe senere her. Arrangementet på Oppdal er et samarbeid mellom Oppdal bondelag og Lønset Bondelag.

Dette er en markering alle bondelag i landet vil gjennomføre på samme tidspunkt for å vise at de bryr seg om norsk landbruk og mener at Regjeringas jordbruksmelding sender landbruket ut på feil kurs.

Blant annet vil den redusere antall melkekvoteregioner og ta vekk avløsertilskuddet slik man kjenner det i dag. Dette kan få store konsekvenser for distriktsjordbruket.