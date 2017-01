- Turistutvikling er viktig for Oppdal

I en e-post mottatt 20. desember i fjor, fremmer Øivind Holten på vegne av Saltdalshytta Utvikling AS en planforespørsel for å få avklart hvor vidt det fra Oppdal kommunes side er ønskelig at det gås videre med reguleringsplanarbeid med tanke på utbygging på del av gnr/bnr296/1 i Stølen. Den aktuelle parsellen er en del av område F23 i kommuneplanensarealdel, og ligger mellom Gamle Kongeveg og Gardåvegen.

Området var tidligere et næringsområde, men som har blitt omregulert til bolig/fritid. Arnt Gulaker forteller at grunnen for at det ble gjort var for å få mer fart i utviklingen og ønske fra næringslivet.

- En noe redusert utbygging i forhold til kravene i kommuneplanen vil ikke gi negative konsekvenser for miljøinteressene. De landskapsestetiske forholdene vil bli bedre ivaretatt gjennom en noe redusert utbygging. Dette gjelder spesielt at kravet til minimum seks meter gesimshøyde fravikes. Området skal kobles til kommunalt nett for vann og avløp.Det vil dermed ikke være forurensningsfare knyttet til utbyggingen, står det i sakspapirene.

Anne Grete Hoelsether (Ap) var glad for at kommunen hadde snudd i saken.

- Skal vi være i takt med tiden og tilpasse oss markedet, må vi utvikle oss. Dette er et område som har ligget i brakk lenge, og at det at det kommer opp en slik løsning, er veldig positivt. At en så stor aktør som Saltdalshytta ønsker å bygge ut i Oppdal, må vi applaudere og ønske velkommen, sier hun.

Kari Toftaker (Sp) poengterte at det i området fortsatt er dyrka mark som er i full drift, og at kommunen ikke hadde råd til å miste mer dyrka mark.

- Skal vi fortsette å drive landbruk her i Oppdal, må vi ta næringen på alvor, sier Toftaker.

Odd Arne Hoel (Ap) sa seg enig med Toftaker.

- Jeg er klar over at området er regulert til hytter, men det er dyrka mark som er i bruk og det vil være et veldig dårlig signal vi sender ut, sier han.



Liv Sægrov Reitan (H) mener en hytteby ved Stølen kunne bli ala slik det er ved Festa i dag.

- Området Saltdalshytta ønsker å bygge ut på, er en riktig plass å ha en hytteby, sier hun.

- Vi må utvikle Oppdal

Hoelsether poengterte at det i masterplan står at man skal bygge ut i heisområder.

- Turistutvikling er viktig, og når en så stor og kraftig utbygger kommer på banen, må vi skaffe forutsigbarhet og vi kan ikke sette det på vent. Vi må utvikle Oppdal, og vi som politikere kan ikke sitte å lage bestemmelser som gjør at vi bremser utviklingen i Oppdal, sier hun.

Leder for bygningsrådet, Arnt Gulaker (Ap), minnet politikerne på at de tidligere har godkjent et område som skulle brukes til utbygging og at de måtte være konsekvent i sakene.

- Vi må likebehandle sakene og kan ikke begynne å forskjellsbehandle. Da vil vi møte oss selv i døra, sier han.

Landbruk og hytteutvikling kan dra nytte av hverandre

Hoelsether er klar i sin tale på at turistutvikling og hytteutvikling er viktig for bygda, på lik linje som landbruk er viktig for Oppdal.

- Landbruket kan også dra nytte av turistene som kommer til Oppdal, men vi må ikke bli ensidige på sin egen næring og ikke klare å se hva som skal til for å utvikle Oppdal. Hyttebyggingen hadde for noen år tilbake hatt en sterke nedgang, men har de siste årene tatt seg opp igjen. Derfor mener jeg at vi må gripe sjansen når en så stor utbygger som Saltdalshytta kommer på banen, sier Hoelsether.

Leder i Plan og forvaltning, Ane Hoel, påpekte at debatten handlet om utnyttelsesgrad og mønehøyde, og ikke hva området er regulert som.

- Dere må ta stilling til denne planforespørselen og gi dem det de spørr om eller ikke, sier hun.

Bygningsrådet stemte over rådmannens forslag, som falt med fire mot tre stemmer (mindretallet: SP, Venstre, AP v/Odd Arne Hoel).

Dermed sender bygningsrådet saken til kommunestyret uten innstilling, som skal behandles i kommunestyret førstkommende onsdag.

Rådmannens tilråding: Bygningsrådet rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: Kommunestyret viser til planforespørsel fra Øivind Holten på vegne av Saltdalshytta Utvikling AS,mottatt i e-post av 20.12.16. Kommunestyret legger til grunn at det med gjeldende bestemmelser til kommuneplanen til nå ikke har vært mulig å få til den ønskede utbyggingen av fritidsboliger i dalstasjonsområdene i Stølen, Sletvold og Vangslia

Kommunestyret konstaterer at det i markedet ikke er etterspørsel etter den typen fritidsboliger som må oppføres for å imøtekomme kravene til utnytting, og at dette er en situasjon som ut fra nåværende kunnskap vil vedvare

Kommunestyret vil derfor akseptere at den delen av F23 i Stølen som ligger på gnr/bnr296/1 blir bygd ut med en utnyttelsesgrad(BYA) på minimum 35 prosent. Kommunestyret finner det også akseptabelt at det legges til grunn at maks mønehøyde skal være sju meter over gjennomsnittlig, ferdig planertterreng

Kommunestyret ser det som uproblematisk at skiløypa flyttes slik det angitt i planforespørselen,og at byggegrense for fritidsboliger mot Gardåvegen settes til 25meter.