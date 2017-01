12 millioner i kjøpeutbytte og bonuser

– Coop er den lokale og norske handelsaktøren som er annerledes. Vi eies ikke av noen få, men av våre medlemmer og medeiere. Og alle kan bli medlem og medeier. Det er derfor veldig hyggelig å jobbe i Coop når overskuddet deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte og bonuser utbetalt, sier adm.direktør Morten Erik Stulen i en pressemelding som ble sendt ut i dag tirsdag.

Totalt fikk Coops 1,5 millioner medlemmer 752 millioner kroner i kjøpeutbytte for 2016. Det er 82 millioner kroner mer enn i fjor.

I fjor meldte 89.000 kunder seg inn i et av de 89 samvirkelagene i Norge. Alle samvirkelag utbetaler i år kjøpeutbytte til sine medlemmer innen 1. februar. Pengene blir satt inn på den enkeltes medlemskonto i sitt samvirkelag.

- Dagligvarebransjen omsetter hvert år for godt over 160 milliarder kroner. Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få rike. Vi skaper i stedet verdier for de mange. I 2016 utgjorde omsetningen i Coop Oppdal hele 870 millioner kroner. Dette er 3,0 prosent mer enn i 2015, noe som vitner om økt lojalitet blant Coop-medlemmene, sier adm.direktør Morten Erik Stulen.

Medlemskapet blir stadig fornyet og Coops medlemsapp er nedlastet hele 1 million ganger.

Totalt, med kjøpeutbytte, medlemskupp i Coops butikker, verdikuponger med rabatter til medlemmene og medlemsrabatter fra samarbeidspartnere, fikk Coop-medlemmene i Norge en medlemsnytte på hele 1,3 milliarder i 2016.