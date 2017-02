75.000 til preparering av løypene langs Gjevilvassvegene

Kommunestyret vedtok å bidra med 75.000 kroner til preparering av skiløper langs Gjevilvassvegen for sesongen 2016/2017.

Dette til tross for at den privatrettslige tvisten mellom Gjevilvassvegen SA og "brøyterne" om hvorvidt det skal brøytes eller ikke langs vegen, samt at det forvaltningsmessige opp mot Fylkesmannen, ikke er avklart.

Representanten Sigmund Fostad (Frp) stilte spørsmål ved hvorvidt ikke Gjevilvassvegen SA som får inntekter fra vegbommen, ikke burde stå for utgiftene til preparering.

Ordfører Welander opplyste om at flere var med og finansiere arbeidet med skiløyene, og at det er snakk om et stort "spleiselag".

Representanten Hans Bøe (V) påpekte at det bare skulle mangle at ikke kommunen skulle være med på å dele på utgiftene.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme, Kari Toftaker (Sp)