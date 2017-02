Erna Solberg kommer til Oppdal

Statsminister Erna Solberg legger turen innom Oppdal tirsdag i neste uke.

Dette bekrefter statsministerens kontor til Opdalingen.

Programmet for besøket fokuserer på barn og barns oppvekstvilkår og statsministeren har valgt å besøke Oppdal helsestasjon som et av programpostene.

Programmet for statsministerens besøk blir lagt ut fredager for påfølgende uke, men etter det Opdalingen kjenner til skal Erna blant annet møte både barn og unge som benytter seg av tilbudet ved helsestasjonen.

Leder i Oppdal Høyre Ingvill Dalseg er svært fornøyd med at Erna kommer til Oppdal.

- Jeg gleder meg til å vise statsministeren vår Oppdal helsestasjon. Tema for besøket er "En god barndom varer livet ut", og Erna og Høyre er jo svært opptatt av barn og ungdoms oppvekstvilkår, og jeg er både stolt over at Oppdal får sjansen til å vise hvordan vi gir våre barn en god start på deres barndom.

- Nå som du skal være vertskap for sjefen sjøl, du er ikke redd for bli litt "star struck" da?

- Vet du, jeg har hatt gleden av å møte Erna ved flere erfaringer, og hun er en helt vanlig Høyre-kvinne med en viktig jobb. Hun er folkelig, kul og smart, og noen ganger er det nesten så jeg må klype meg i armen for å minne meg på at hun faktisk er Statsministeren.