Kommunestyret sterkt kritiske til behandling i bygningsrådet

Spesielt Sp måtte stå skolerette i kommunestyret og svare for sin stemmegivning og saksbehandling i bygningsrådet i forbindelse med en planforespørsel fra Saltdalshytta Utvikling om hytteutbygging i Stølen.

- Turistutvikling er viktig for Oppdal Bygningsrådet sa nei til Saltdalshytta, som ønsker å bygge 40 fritidsboliger ved Stølen.

Først informerte og nærmest skolerte rådmannen ved Jan Kåre Husa kommunestyret om prinsippene ved planarbeid, og understreket nødvendigheten av langsiktighet og muligheten for å planlegge på lang sikt.

Etterpå gikk den ene representanten etter den andre opp på talerstolen for å kritisere behandlingen i bygningsrådet.

Senterpartiets Ola Husa Risan gikk på talerstolen og redegjorde for synet til flertallet i Senterpartiet, som altså ikke er i tråd med vedtaket i bygningsrådet. Han vektla likevel viktigheten av jordvernet og varslet at Senterpartiet vil fokusere på dette også i tida framover.

SP's gruppeleder informerte videre kommunestyret om at saken ikke hadde vært tatt opp til diskusjon i partigruppen i forkant av møtet i bygningsrådet.

Ordfører Welander gikk også opp på talerstolen og understreket at det er kommunestyret som er planmyndighet, og at bygningsrådet ikke har myndighet til å gjøre om på planvedtak.

Ordføreren informerte også om en telefonsamtale med representanter fra Saltdalshytta, som på sin side har uttrykt stor bekymring for hvordan politikerne forholder seg til de kommunale planene.

- Min jobb er nå å bygge opp vårt gode omdømme etter det som skjedde i bygningsrådet og forsikre ovenfor utviklere som vil satse i Oppdal at flertallet av kommunestyrerepresentantene har god kunnskap og respekt for kommuneplanen som et juridisk dokument, sa ordføreren fra talerstolen.

Kari Toftaker (Sp) gikk så på talerstolen og forsvarte sitt standpunkt, og understreket at jordvernet er viktigere enn industrihensynet, og at hun derfor ikke kan stemme for rådmannens forslag.

Toftaker kritiserte også ordføreren for å ha vært i dialog med Saltdalshytta i forkant av kommunestyremøtet.

Kyrre Riise (V) som også stemte imot hyttefeltet i Stølen i bygningsrådet gikk på talerstolen og understreket viktigheten av jordvernet.

Riise fremmet også en tanke om at en endring i rulleringen av kommunalplanen slik at det sittende kommunestyret får forholde seg til en plan de selv har vedtatt, ikke en plan som det forrige kommunestyret har vedtatt.

Da saken ble votert fikk rådmannens forslag flertall, fremmet av Arnt Gulaker (Ap); 24 mot én stemme, fra Kari Toftaker.

Følgende innstilling ble vedtatt:

Kommunestyret viser til planforespørsel fra Øivind Holten på vegne av Saltdalshytta Utvikling AS, mottatt i e-post av 20.12.16.

Kommunestyret legger til grunn at det med gjeldende bestemmelser til kommuneplanen til nå ikke har vært mulig å få til den ønskede utbyggingen av fritidsboliger i dalstasjonsområdene i Stølen, Sletvold og Vangslia. Kommunestyret konstaterer at det i markedet ikke er etterspørsel etter den typen fritidsboliger som må oppføres for å imøtekomme kravene til utnytting, og at dette er en situasjon som ut fra nåværende kunnskap vil vedvare.

Kommunestyret vil derfor akseptere at den delen av F23 i Stølen som ligger på gnr/bnr 296/1 blir bygd ut med en utnyttelsesgrad (BYA) på minimum 35 %.

Kommunestyret finner det også akseptabelt at det legges til grunn at maks. mønehøyde skal være 7 meter over gjennomsnittlig, ferdig planert terreng.

Kommunestyret ser det som uproblematisk at skiløypa flyttes slik det angitt i planforespørselen, og at byggegrense for fritidsboliger mot Gardåvegen settes til 25 meter.