Sendte brannstasjon-planer i retur til rådmannen

Rådmannen la fram to forslag til plassering av ny brannstasjon i Oppdal for kommunestyret, men politikerne vil ikke gå med på å ødelegge Oppdals grønne lunger.

Trond Meslo, på vegne av både Arbeiderpartiet og Høyre, startet sitt innlegg med å legge fram et felles forslag om å utsette saken og ba rådmannen vurdere og utrede alternative lokaliseringer i sentrumsområdet.

Sigmund Fostad (Frp) la i tillegg til et eget utsettingsforslag også fram forslag på flere alternative plasseringer.

Fostad påpekte osgå at det framlagte forslag blant annet la opp til at skolebarna skal ta en omvei og gå bak brannstasjonen til og fra skolen, "det vitner om at man ikke kjenner til hvordan folk oppfører seg, vi velger alltid korteste vei," mente Fostad, som oppfordret rådmannen til å sende ut et nytt forslag ut på høring til flest mulig, blant annet til barnerepresentanten.

Arne Braut (Sp) la på vegne av sitt parti også fram et utsettingsforslag, og han oppfordret partiene til å snakke sammen slik at man kunne enes om ett forslag.

Senterpartiet ønsker også en helhetlig gjennomgang av gang- og sykkelveier i området rundt brannstasjonen for å øke trafikksikkerheten i sentrum.

Hans Bøe (V) gjorde det klart at Venstre ikke har en meter å gå på når det gjelder friområde i sentrum og ga strykkarakter til rådmannen for i det hele tatt å foreslå områdene ved idrettsanlegget og rådhuset.

- I etterpåklokskapens klare lys ser vi jo at vi kunne ha gjort ting annerledes, svarte rådmannen.

Han mante kommunestyre-representantene til å bruke fornuften like mye som følelsene, og at avgjørelsen må være faktabasert.

Skjølsvik opplyste også at utretningsarbeidet som allerede er gjennomført kan brukes som grunnlag for videre arbeidet, utansett hvilken tomt som til slutt blir valgt. Og noe spøkefullt kommenterte rådmannen at Bøe var vel streng i sin karaktergiving og at innstillingen i alle fall burde fått en to'er, kanskje til og med en tre'er.

Etter debatten la la Ap, H, Venstre og Frp fram følgende forslag som fikk flertall:

Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer og utreder alternative lokaliseringer i sentrumsområdet med utgangspunkt i krav til utrykningstid m.v. som framgår av saksframlegg. Evtuelt erverv av privateide tomteareal bes gjort rede for.

Kommunestyret ber om at forslagene til de mulige lokaliseringene deretter blir fremlagt for Driftsutvalget, Bygningsrådet og barnerepresentanten, samt andre berørte organer som forutsettes hørt, til uttalelse før saka så legges fram for kommunestyret med forslag om videre behandling, derunder nødvendige reguleringsendringer.

Kommunestyret ber om at saken deretter blir forberedt for ny behandling i kommunestyret innen 1. juni 2017.

Forslaget ble enstemming vedtatt.