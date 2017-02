Spa og velvære på Rennebu helsesenter

Titt og ofte skriver Opdalingen om folkehelseorganisasjon Livsglede for eldre som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Forrige uke var elever fra Oppdal videregående skole med på å arrangere nyttårsball på Oppdal helsesenter. Torsdag tok ni elever fra skolen turen til nabokommunen Rennebu.

På Rennebu helsesenteret delte de ut spabehandling til beboerne. Utifra bildene ser det ut som de eldre satte stor pris på å få ekstra oppmerksomhet på en helt vanlig torsdag.

Flere av beboerne fikk behagelig avkobling som resulterte i myke og velduftende hender og føtter samt velstelte negler.

Nederst i artikkelen kan du se et bilde til fra da de eldre fikk spabehandling.