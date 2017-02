Senterpartiets fylkes lag i nord og sør slås sammen

11. februar samles fylkesårsmøtene i Nord- og Sør Trøndelag Senterparti til felles møte for å vedta sammenslåing av fylkeslagene fra 1. januar 2018. Det skriver Siv Sætran, fylkessekretær Sør Trøndelag Senterparti i en pressemelding.

Som en konsekvens av at fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen fra 1. januar 2018, er også Senterpartiets fylkeslag i nord og sør i ferd med å slås sammen til ett Trøndelag Senterparti.

Det legges opp til at fylkeslagene slås sammen fra 1. januar 2018 og at Trøndelag Senterparti har sitt første årsmøte i februar 2018. Fram til dette fylkesårsmøtet fungerer fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag som interimsstyre for Trøndelag Senterparti.

Leder og nestleder av interimsstyret skal velges av de to fylkesårsmøtene i fellesskap lørdag 11. februar.

Thomas Iver Hallem foreslås som leder for interimsstyret i Trøndelag Senterparti og Ola Borten Moe foreslås som leder av valgkomiteen for Trøndelag Senterparti.

Valgkomiteens innstilling er:

Leder: Tomas Iver Hallem

Nestleder: Jorid Oliv Jagtøyen

Videre skal det velges valgkomite for fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti 2018. Valgkomiteen innstiller på Ola Borten Moe som leder valgkomiteen 2018.

Som medlemmer i valgkomiteen foreslås:

Hege Nordheim-Viken, Høylandet

Jon Husdal, Åfjord

Anne Berit Lein, Steinkjer

Oddbjørn Bang, Orkdal

Steinar Lyngstad, Namdalseid

Bjørg Marit Sæteren, Oppdal

Johan Petter Skogseth, Frosta

Det er valgkomiteene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i fellesskap som har kommet med denne innstillinga.