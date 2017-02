Oppdalsmann dømt for ruskjøring

Det var i slutten av november i fjor at en mann i 20-årene fra Oppdal skal ha kjørt bil mens han var påvirket av THC – Tetrahydrocannabinol, et rusmiddel i cannabisprodukter som hasj og marihuana.

Folkehelseinstituttet har anslått at påvirkningen var en promille på minst 0,5. Siktede var derfor et faremoment for andre trafikanter, skriver tingrettsdommer Ingrid Stigum.

Noen dager tidligere skal oppdalsmannen også ha røyket hasj.

Personen var tiltalt for overtredelse av både vegtrafikkloven og legemiddelloven.

Siktede har i retten avgitt en uforbeholden tilståelse som støttes av sakens øvrige opplysninger. Dette har bidratt til en forenklet avvikling av saken. Retten finner det tilstrekkelig å reagere med en betinget straff.

I utmålingen av boten er det lagt vekt på at mannen er skoleelev og uten inntekt.

Retten kom til at riktig straff ville være 14 dager i fengsel med prøvetid på to år, samt ubetinget bot på 5.000 kroner, subsidiært med ti dager i fengsel. Mannen mister også retten til å kjøre bil i tolv måneder.

Dommen ble lest opp for domfelte, og han erklærte at han vedtok dommen.