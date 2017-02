Så mange gikk uten jobb i Oppdal og Rennebu i januar

Bruttoledigheten i fylket som er summen av helt ledige og deltakere i arbeidsmarkedstiltak er på 3,3 prosent. Andelen på arbeidsrettede tiltak utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er en betydelig økning i tiltaksnivået ved inngangen til 2017 sammenlignet med 2016.

Nesten 1 200 personer deltar i et arbeidsrettet tiltak, det er 443 flere enn i fjor.

– Det er viktig at NAV bidrar til å kvalifisere arbeidssøkere for å møte arbeidsmarkedets behov. NAV har god dialog med næringslivet og er opptatt av å få tilbakemelding på deres behov for arbeidskraft, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Nedgang i Oppdal og Rennebu

I Oppdal gikk 76 mennesker uten arbeid i januar. Dette tilsvarer 2,1 prosent arbeidsstyrken i kommunen, og er en nedgang på 22 prosent. 22 færre personer var uten jobb sammenlignet med fjoråret.

I Rennebu var 23 personer uten arbeid i januar. Det er 1,7 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Fire færre gikk uten arbeid i denne måneden. Dette tilsvarer en nedgang på 15 prosent.

Fortsatt god stillingstilgang

I januar ble det lyst ut nesten 2 200 nye stillinger i fylket.

– Stillingstilgangen har vært god gjennom 2016 og denne trenden ser ut til å fortsette også i starten av 2017. Bygg og anlegg samt industrien har en markant økning i stillinger, noe som gir seg utslag i en betydelig nedgang i antall ledige i de samme yrkene, sier Wigum.

Det er en liten økning i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag og helse, pleie og omsorg. I alle andre yrkesgrupper går ledigheten ned.

Lavest ledighet i Osen

Kun en prosent av arbeidsstyrek i Osen er helt uten jobb. Det gjør kommunen til den med lavest ledighet i fylket. På de neste plassene følger Rennebu og Tydal, begge med 1,7 prosent.

Høyest ledighet finner vi Rissa, hvor 4,1 prosent er helt uten jobb. Deretter følger Roan og Meldal med henholdsvi 3,9% og 3,7%. Roan har den største økningen i ledighet mens Hitra har den største nedgangen.

I Trondheim er 2 762 personer helt ledige. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Trondheim har nedgang i ledigheten på 11 prosent, tilsvarende 342 personer.