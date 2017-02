Vi elsker skiløypa i Gjevilvassdalen!

Forrige uke stadfestet Fylkesmannen vedtaket til Oppdal kommunestyre av områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene. Klagen til de seks grunneierne som ønsker brøyting for å holde veien åpen vinterstid, førte ikke frem.

Søndag formiddag tok Opdalingen turen inn til Gjevilvassdalen for å høre hva oppdalinger, hytteturister og andre synes om at veien ikke blir brøytet i vinter.

Ved parkeringsplassen var Steinar og sønnen Stian Ludvigsen fra Kristiansund på tur ut i skiløypa. Familien som har hytte i Hornlia er kjempefornøyd med at veien nå ikke blir brøytet.

- Det er bare positivt. Grunnen til at vi har hytte i området er at vi vil være tilknyttet løypenettet. Vi er glad i å gå på ski, forteller far og sønn til Opdalingen.

- Hadde det blitt det samme om det ble lagt skiløype ved siden av veien?

- Nei, det har det nok ikke blitt, svarer Steinar kjapt.

- Fineste løypa i Oppdal

Geir Suul fra Trondheim og hunden Maika har hytte på Festa. De utnyttet også finværet på søndag i skisporet på Gjevilvassveien.

- Det var på tide at de klarte å rydde opp i dette. Det er her den fineste løypa i Oppdal ligger, smiler han.

Suul har vært tilknyttet Oppdal hele livet. Nå håper han de setter et endelig punktum i veistriden.

- Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg synes det er litt typisk Oppdal å krangle om saker. Ikke bare om Gjevilvassdalen, men andre ting også, sier hytteoppdalingen.

- Finner ikke finere løype

Toril og Terje Kvisvik fra Kristiansund har hatt hytte ved Hornlia i ti år. De er også glade for at de nå kan gå på ski på veien igjen.

- Det er bra for Oppdal at løypa åpnet igjen. Det er nok det største utfartsstedet. For barna er det spesielt fint å lære seg å gå på ski her. Man finner ikke en finere løype enn dette, forteller Terje.

- Hva er det med Gjevilvassdalen som er så fint?

- Det er bare en fantastisk dal. De er flinke til å lage gode og kuperte løyper, sier Toril.

Familien synes veistriden er svært uheldig for Oppdal.

- Den skader Oppdals rykte. Man vil jo få folk til å etablere seg her, men når det er styr og bråk blir kommunen mindre attraktiv, påpeker Terje.

- Sjelden det er så mye folk her

Steinar og Siri Mette Furnes fra Oppdal la også skituren til Gjevilvassdalen søndag. De tidligere driverne av Bortistu Gjestegard i Storlidalen er samstemte med andre skiløpere Opdalingen har pratet med.

- Det er kjempebra for Oppdal som turiststed at det er skiløype på Gjevilvassveien. Det er sjelden jeg har sett så mye folk her som i dag, forteller Steinar.

- Været bidrar nok til det også, legger Siri Mette til.

Da paret drev Bortistu Gjestegard gikk de for det meste på ski i Storlidalen. Nå benytter de seg av flere løyper i Oppdal.

- Det er fint å gå på ski på Skaret. Det blir også noen kveldsturer i Stølen, som ligger nære til, sier Steinar.

Se bilder fra skigåerne i Gjevilvassdalen i bildeserien øverst i artikkelen!