Dette er den nye driveren av Circle K Oppdal

Bjørn Olav Snøfugl (48) tar over driften av Circle K Oppdal etter Mette Myran. Forrige uke ble de enige om de økonomiske rammene i forbindelse med overtakelsen som skjer 1. mars.

- Jeg ser på jobben som en spennende utfordring. Jeg trives når jeg får jobbe sammen med andre mennesker, forteller Snøfugl til Opdalingen.

48-åringen har vært gjennom en grundig ansettelsesprosess. Det hele startet med samtaler med Circle K sentralt.

Før Snøfugl signerte avtalen med stasjonen var han på opplæring ved Circle K Tunga i Trondheim. Han har også vært på bakekurs for å lære seg hvordan man skal håndtere bakevarene i kjeden.

Fem år i Opdalingen

I helga var oppdalingen på samling med hele Circle K-familien i Trøndelag på Storlien.

- Der fikk jeg knyttet en god del kontakter med leverandører og andre drivere, sier han.

Snøfugl kommer til den nye jobben etter å ha vært over fem år i markedsavdelingen i Opdalingen. Han har også jobbet som tømrer i to år.

Mest kjent er han nok som tidligere driver av familiedriften Olav Snøfugls Trykkeri i Oppdal.

- Kundebehandling er altså ikke et fremmed ord for meg. Det er alltid viktig å ha et smil på lur i møte med kundene, smiler han, og legger til at han ser på seg selv som en omgjengelig og serviceinnstilt person.

- Sirkelen er sluttet

Men Snøfugl er ikke helt blank i bransjen han nå skal gå inn i. Før han jobbet på trykkeriet var han ekstrahjelp på tidligere Norol i Oppdal.

- Man kan på mange måter si at sirkelen nå er sluttet. Det har skjedd store endringer på bensinstasjonen siden jeg jobbet der. Den gang hadde vi bare en liten kiosk. Jeg brukte det meste av arbeidstiden i vaskehallen og på verkstedet, mimrer han.

Fram til overtakelsen 1. mars blir ikke Snøfugl arbeidsledig.

- Nå går det slag i slag med etablering av mitt nye selskap og overføring av avtaler, forteller han.