I en pressemelding til Opdalingen meddeler Odd Arne Hoel at han melder seg ut av Oppdal Arbeiderparti. Dette betyr at han går ut av partiets kommunestyregruppe.

- Årsaken til at jeg tar dette skrittet er at jeg ikke finner meg til rette i Oppdal Arbeiderparti sin gruppe i kommunestyret. Dette handler om uenighet i enkeltsaker, saker som er av viktig prinsipiell karakter for meg, opplyser Hoel.

Politikeren skal fortsette sine kommunale verv som uavhengig representant.

- Jeg vil også presisere at jeg ikke under noen omstendighet har til hensikt å melde meg inn i noe annet politisk parti i inneværende periode, skriver Hoel i e-posten.

- Jeg vil likevel presisere at jeg forholder meg til at jeg er valgt inn på Oppdal Arbeiderparti sitt valgprogram fra kommunevalget 2015, og at jeg forholder meg til Arbeiderpartiet sin formålsparagraf, paragraf 1 i vedtektene, som blant annet sier at ”frihet, likhet og solidaritet” skal være basis for politikken.