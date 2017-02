Solberg får klar ulvebeskjed i løvens hule 

- Det som føles frustrerende, er at folk ikke blir trodd på hvordan de faktisk har det og føler dette på kroppen. At redselen og frykten mange føler ikke blir møtt med mer forståelse, er krevende, sier Moen til NTB.

Tirsdag morgen møter hun etter planen statsministeren, som under en omfattende reise på nordøstlandet gjør en stopp hos melkebonde Martin Ruud Rehder på Tynset.

Hvis muligheten byr seg under kaffepraten hos bonden, er Moen beredt til å gi beskjed om hva hun mener om regjeringens ulvepolitikk.

- Hvis man ikke forvalter ulven nå og kommer i gang med jakten, vil dette ekspandere fort og voldsomt, og man vil se problemene langt utenfor rovdyrsonen, sier ordføreren.

Betent

Ulvedebatten har rast etter at regjeringen rett før jul reduserte fellingskvoten fra 47 til 15 dyr. Begrunnelsen var manglende lovhjemmel til å felle flere dyr.

Sterke krefter i Høyre og partiene bak ulveforliket på Stortinget har vært svært frustrerte over både saksbehandlingen og det foreløpige utfallet i saken.

Moen mener miljøminister Vidar Helgesens beskjed før jul var "helt hinsides". Samtidig ser hun store problemer med å få gjort noe med saken i vinter.

- Fellingslagene ligger nede, og mye skal på plass for å kunne starte en eventuell ulvejakt. Det er stor bekymring, og det burde skjedd noe mye kjappere, sier hun.

Lover å lytte

Solberg nøyer seg med å slå fast at regjeringen jobber med løsninger, skal følge opp Stortingets vedtak og skape resultater.

- Jeg skal lytte til det hun har å si. Jeg har stor forståelse for at dette er blitt en veldig vond situasjon for dem som bor i ulvesonen, sier statsministeren til NTB.

Hun viser til paradokset i at bønder som ikke lenger driver med sau, nå må leve med enda mer ulv. Det er nemlig fraværet av beitedyr i ulvesonen som ligger bak konklusjonen om manglende lovhjemmel til å felle flere ulv.

- Slik sett er det en utfordring at vi har løst Bern-konvensjonens krav med å la én del av Norge ta en hoveddel av belastningen, understreker Solberg.

Nye trusler

Statsministeren legger denne uken ut på en omfattende turné, som starter i Trondheim mandag og avsluttes i Oslo onsdag.

En rekke besøk hos bedrifter og helse- og omsorgsinstitusjoner og mange møter med lokalpolitikere, frivillige, fagpersoner og vanlige folk på Støren, Røros, Tynset, Oppdal, Dombås, Lillehammer og Hamar står på programmet.

Onsdag får Solberg en orientering ved Cyberforsvarets hovedkvarter på Hamar. Hacking-avsløringene de siste dagene har gjort besøket hyperaktuelt.

- Dette er de nye sikkerhetstruslene. Dette handler om "gammeldagse" forsøk på å spionere, men også om sårbarhet for angrep mot infrastruktur som strøm og vann, konstaterer statsministeren.

Hun varsler flere tiltak fremover og viser til Lysne-utvalgets anbefalinger i fjor høst om et digitalt grenseforsvar.

- Vi må lage robusthet i systemene. Hvis vi skulle komme i en krise- eller konfliktsituasjon og oppleve angrep på infrastruktur, må vi ha styrke nok til å omdirigere og likevel kunne styre systemene våre, sier Solberg.