Solberg fikk høre hvordan politireformen oppleves

Solberg er denne uken på en omfattende rundtur, som startet i Trondheim og avsluttes i Oslo onsdag.

Et stoppested på turen var Midtre Gauldal, hvor statsministeren tok temperaturen på politireformen under et møte med lensmann Per Christian Stokke, ordfører Sivert Moen (Sp) og en gruppe lokalpolitikere. Solberg sier hun var opptatt av å høre hvordan omleggingen blir mottatt ute i distriktet.

– Selv om det er i startfasen, oppfattet jeg det slik at de ser positivt på reformen, og at den kommer til å gi bedre polititjenester, sier hun til NTB.

I Midtre-Gauldal er man etter det statsministeren uttaler til NTB positive til reformen, det spørs om tilbakemeldingene hadde vært like positive om hun hadde stoppet i Rennebu.

Lensmannskontoret i Midtre Gauldal opplever omstilling etter at Politidirektoratet har bestemt at nabokontorene i Holtålen, Melhus og Rennebu skal legges ned.

Målet med Solbergs besøk var først og fremst å lytte. Samtidig hadde statsministeren et budskap: Det som er viktig nå, er at reformen blir gjennomført uten at det kommer reverseringer.

Rundturen i Trøndelag og videre i Innlandet fortsetter tirsdag med besøk blant annet på Tynset og Lillehammer. Statsministeren har lagt opp et tett program med møter hos bedrifter, helse- og omsorgsinstitusjoner samt mange møter med lokalpolitikere, frivillige, fagpersoner og andre folk.