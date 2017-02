Rennebu Venstre satser stort, og på søndag inviteres det til landbrukspolitisk møte på Berkåk.

Partiets landbrukspolitiske talsmann Pål Farstad, som er stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, kommer og holder innlegg om landbrukspolitiske spørsmål. Her vil mange av de spørsmål som sentrumspartiene og regjeringen har hatt ulike synspunkt på gjennom stortingsperioden bli berørt.

- Her vil prosenttollen, altså den såkalte Ostetollen, jordbruksoppgjøret i 2014 og konsesjonsloven stå sentralt. Pål Farstad og Venstre satte en effektiv stopp for daværende statsråd Listhaug sine forsøk på å liberalisere landbruket, sier Håvard Rogogjerd i Rennebu Venstre.

Den pågående behandlingen av landbruksmeldingen er av stor interesse for aktørene i landbruket i området, og i tillegg vil den pågående programprosessen i Venstre og landbrukspolitikken som kan forventes for den kommende stortingsperioden være viktig tema under møtet.

- Her vil både Farstad og førstekandidat for Sør-Trøndelag Venstre Jon Gunnes, kunne redegjøre hvilke politiske mål de vil ha for sitt arbeid på Stortinget, om velgerne gir dem tillit, sier Rogogjerd.

For de som velger å bruke søndag ettermiddag til å drøfte landbrukspolitikk, er det også avsatt tid til spørsmål og innspill fra publikum under møtet.

- Det er gode muligheter for å komme i dialog med Farstad om disse spørsmålene på møtet, som avholdes på Frivillighetssentralen førstkommende søndag fra kl. 15.00, opplyser Håvard Rogogjerd.