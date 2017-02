Skolevei fylt med hundebæsj

En rekke ganger er det blitt satt fokus på griseri fra enkelte hundeeiere, som ikke tar opp hundebæsjen. Senest i fjor ble det registrert at hundeeiere hengte opp hundeposer i trærne langs Gamle Kongeveg.

Denne gang er det skoleveien til Aune barne barneskole som ser ut som en svinesti. På begge sider av undergangen under Rv70 ligger etterlatenskaper fra de firbente over et stort område.

- Veldig lite trivelig, forteller en turgåer som går strekningen hver dag til Opdalingen.

Trist og tragisk

Britt Furunes bor i området, og er også opprørt over av dette er mulig.

- Dette er så trist, helt tragisk, sier Furunes til Opdalingen.

- Det er jo ikke bare her, men over alt, forteller hun.

- Det er temmelig utrivelig flere steder, også langs skiløypene ute i Gjevilvassdalen, forteller Furunes.

Kommer jeg over hundefolk som ikke tar opp hundeskiten vurderer jeg å ta ta bilde av dem, sier hun tydelig irritert.

- Tenk på skoleungene som leker i snøen i området rundt skolen, med all denne hundeskiten.

Et problem på skoleområdet

Rektor Øyvind Melhus ved Aune barneskole er like fortørnet som Furunes.

- Ja, dette begynner å bli et problem for oss, sier Melhus.

- Dessverre ser vi tendenser også inne på selve skoleområdet, selv om det ikke er like ille som på skoleveien like utenfor skoleområdet.

Han forteller at de stadig må rydde opp etterlatenskaper etter hunder inne på skoleområdet.

Melhus mener at dette nå har et slikt omfang at noe må gjøres.

- For meg ser det ut til at problemet bare er blitt større, sier Melhus, og underes om dette kan skyldes at det er blitt flere hunder eller om folk er blitt mer sløve.

- Det handler jo om noe så enkelt som å rydde opp etter seg, avslutter en lettere irritert barneskolerektor.

Vil se på mulige tiltak

Opdalingen har kontaktet Oppdal kommune for å høre om de har noen planer for å komme dette til livs.

- Vi har tidligere diskutert ulike aksjoner og tiltak, uten at vi har noe konkret, forteller avdelingsingeniør Aleksander Husa til Opdalingen.

- Enkelte kommuner har satt ut egne hundekasser med hundeposer, men det må driftes og er ressurskrevende, sier han.

- Uansett går dette på holdninger blant hundeeierne, avslutter Husa.

Irritert hundeklubbleder

- Det er rystende at folk lar hundene sine gjøre fra seg på slike steder uten at eieren plukker opp, sier leder i Oppdal Hundeklubb Kjersti Riise som forstår at folk blir irritert.

- Jeg blir irritert selv, sier hun.

Hun forteller at klubben, som er en underavdeling av Norsk Kennelklubb, stadig oppforderer hundeeiere til å plukke opp etter hunden sin.

- Vi forsøker å jobbe med holdningsskapende arbeid, blant annet når vi har valpekurs.

- Det at enkelte ikke rydder etter seg ødelegger veldig for de hundeeierne som driver seriøst, sier hun. Dessverre er det mange som ikke bryr seg.

- Tidligere hadde vi faktisk aksjoner der medlemmene gikk runder for å plukke opp.

- Når det gjelder klistremerker på søppelbøtter er dette noe som Norsk Kennelklubb har et system for, og som vi har prøvd dette tidligere her i Oppdal.

Hun forteller at det ikke er så veldig utbredt, og at de ikke har så god erfaring med systemet.

DNA sjekk

- Jeg er faktisk tilehenger av DNA-sjekk av hundeskitt og høye bøter, sier Riise.

Hun forteller at dette er gjennomført i Tyskland, og har vist seg å fungere bra.

Det betyr at alle hunder DNA-testes, og at det legges inn i et DNA-register.

- Jeg oppfordrer også folk å ta en prat med folk hvis de ser at de ikke plukker opp etter hunden sin.

- Jeg tror at det beste er å ta det i dialog, sier hun.

Ellers er jeg veldig glad for at Opdalingen tar opp saken, avslutter hundeklubblederen. Det betyr at vi får satt fokus på problemet.