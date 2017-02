Sunn mat til veifarende ble en suksess

Sunn hurtigmat høres nærmest ut som en selvmotsigelse, men ved Circle K stasjonen på Berkåk er tilbudet om et sunnere alternativ til de veifarende blitt en suksess. Så populært er salatbaren blitt, at bensinstasjonen i helga fikk både diplom, heder og ære under smaksmessen "Smak 2017" på Lillestrøm.

–Vi meldte oss på konkurransen "Sunn fastfood" på grunn av salatbaren vi har i butikken. Det startet mest som et prøveprosjekt for to og et halvt år siden, men den er blitt så populær at omsetningen er tredoblet, sier Svenn Ove Vaagen.

En salatbar kan ikke bare stå der, det kreves en god del pleie for at varene skal friste kundene til å velge sunt fremfor usunt.

–Ikke alle får det til, og grunnen til at akkurat vi har lyktes, tror jeg skyldes plasseringen sentralt i butikken. Vi forsøker også alltid å tilby friske varer, og så er det naturligvis viktig at varene er på plass, sier Vaagen.

Matvanene har endret seg mye, og blant befolkningen er det et mye større fokus på sunnere kost enn det var tidligere. Dette gjelder også vogntogsjåfører, som (kanskje urettmessig), er fremstilt som et folkeferd med usunne matvaner.

–Vi har truffet en yrkesgruppe som kanskje ikke er kjent for sunt kosthold, for vi har mange yrkessjåfører som faste kunder til salatbaren, sier Svenn Ove Vaagen.