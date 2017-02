Tysland får skylda

Utløste Tysland krigen i Bosnia?

Slik lyder spørsmålstittelen i professor emeritus Svein Mønneslands leserinnlegg i Aftenpostens papirutgave torsdag 9. februar. Trykkleifen har gått sin seiersgang på Facebook etter at Tysland selv delte innlegget på sosiale medier. For poenget er jo selvsagt at professoren egentlig mente Tyskland.

- Ja, det va vel æ som hadd skylda, det va visst min feil igjen, skriver Adresseavisen torsdag og siterer fra trønderrockerens Facebook profil.

Avisa har fått tak i Tysland på telefon fra Gran Canaria. Her forbereder Tysland seg til to utsolgte «ønskekonserter» i Olavshallen 29. april og 5. mai., hvor publikum på forhånd har fått stemme frem repertoaret, fra et utvalg på 169 låter fra hele hans karriere.

En karriere som har hatt både oppturer og nedturer. Prosessen har også gjort at han har måttet gå tilbake til gamle plater og låter. Det er noe han sjelden gjør.

- Jeg har alltid syntes det jeg skal gjøre i morra er mye artigere enn det jeg gjorde i går. Men når jeg nå går gjennom de gamle innspillingene vekker det mange minner. Det har vært en morsom vei. Det har vært mye artig, mye jobb og mye styr og ståk – som toppa seg med den siste beskyldningen om krigen, sier Tysland til Adresseavisen. Og ler.