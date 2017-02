Måneformørkelse i natt

Det fine og klare været la til rette for perfekte forhold for dem som ville få med seg den delvise måneformørkelsen natt til lørdag.

Hadde man stått på måneden så hadde formørkelsen blitt opplev som en solformørkelse.

For det blotte og utrente øyet her på jorden så ikke månen veldig formørket ut, bortsett fra et mørkt felt helt øverst.

Opdalingens fotograf tok bildet av fenomenet klokken 1.44 mens månen var på sitt mørkeste eller skal vi si mest skyggelagt.