70 møtte opp på møte om overgrep

Ukens blomst går egentlig til hele FAU ved Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole. Det er likevel den mangeårig lederen som er den naturlige mottakeren av oppmerksomheten fra lokalavisa.

Herborg Skorpe Skjolden er en av disse medborgerne som på grunn av sitt engasjement og sprudlende vesen, får andre med seg på ting hun brenner for.

Senest onsdag kveld arrangerte FAU ved skolen et temamøte om seksuelle overgrep mot barn og unge, et møte som mest sannsynlig ikke hadde kommet i stand uten lederens engasjement. Hvis en kan kalle et møte med en såpass krevende agenda for en suksess, ble det nettopp det. Nesten 70 personer møtte opp i samfunnshuset på Berkåk, der de fikk nyttig og informativ input om et dessverre alt for tidsaktuelt tema.

–To timer gikk gyselig fort. Møtet var nyttig og folk var fornøyde, sier Herborg på klingende Karmøydialekt.

Hun ble nokså overrasket da blomsten overrekkes, og bedyrer at hun slett ikke føler seg fortjent til oppmerksomheten.

–Ikke i det hele tatt, men husk samtidig at jeg har mange dyktige medarbeidere, så denne er også til dem. Jeg har stilt meg til disposisjon for FAU, og når jeg først sitter der, ønsker jeg jo at det skal fungere. Det handler om ungene våre, og kanskje vi kan gjøre en forskjell, sier Herborg etter å ha summet seg.

Ekteparet Skjolden kom til Rennebu i 20011, noe som var litt tilfeldig, skjønt ikke helt. Mannen Rune er fra litt lenger nord i landet, mens Herborg som sagt kommer fra Karmøy. Veldig grovt forklart, kan vi kanskje hevde at ekteparet bosatte seg sånn noenlunde i midten.