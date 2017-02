61 nye medlemmer i Oppdal Ap

Oppdal gjennomførte tidligere i denne måneden sitt ordinære årsmøte i Arbeidertun. Der kunne leder Tor Snøve blant annet fortelle at partiet har fått 61 nye medlemmer det siste året.

- Vi har jobbet bevisst med å få med nye medlemmer, og det er hyggelig at så mange vil være med på laget, kommenterer Tor Snøve til Opdalingen.

Det er stortingsvalg i år og Oppdal Arbeiderparti har en reel mulighet for å få inn en representant via Kristian Torve. I den forbindelse har partiet satt av litt ekstra penger for å delta ekstra aktivt i årets valgkamp.

Ordfører Kirsti Welander ble ikke gjenvalgt som nestleder, men det er helt i tråd med praksisen i partiet, forklarer Snøve.

- Som ordfører har Welander rett til å stille både på styremøter og komme med forslag, og da er det mest hensiktsmessig å velge noen andre inn på hennes styreplass, forteller Tor Snøve som selv ikke sto på valg på dette årsmøtet.

Lederen for Oppdal Arbeiderparti mener partiet er inne i en positiv driv, selv om de må kjempe mer for sine saker i kommunestyret.

- Ja, nå kan vi ikke ta noe for gitt og det er ikke lenger så lett å vite utfallet av saker som kommer til kommunestyret. Vi prøver selvsagt å ha samtaler i forkant av møtene, men i dag blir flere saker avgjort i selve møtet, forklarer Snøve.

- Er ikke det positivt? Blir det ikke slik at flere får se hva dere står for når dere må argumentere for saken i kommunestyret i stedet for at alt er bestemt på forhånd?

Jo, det er jo også en måte å se det på, det har jeg ikke tenkt på før, svarer Snøve, som innrømmer at han gjerne så at kommunestyremøtene kanskje ikke ble fullt så langtryge.

I starten av ordfører Welanders periode var det en del blant partiets medlemmer som mente at hun kjørte mye sololøp og forankret sine utspill litt for lite i sitt eget parti. Hvordan fungerer samarbeidet mellom ordfører og partiet i dag?

- Jeg vil si at samarbeidet er godt. Etter siste valg fikk vi en ny situasjon med ny ordfører og ny maktbalanse i kommunestyret, og mange måtte gjennom en læreprosess, men i dag synes jeg vi har et godt samarbeidet, forteller lederen av Oppdal arbeiderparti.

Dette er partiets tillitsvalgte fram til neste årsmøte:

Styre leder: Tor Snøve

Nestleder styret: Jenny Kristine Bjerkås

Sekretær: Anne Grete Hoelsether

Kasserer: Monica Flor

Studieleder: Erik Gunnar Fagerhaug

Kvinnekontakt: Gerd Røtvei

Faglig Politisk kontakt: Jan Nøstberg

Vara styre: Odd Arne Hoel

Vara styre: Torkel Kant

Representantskap: Tor Snøve, Kirsti Welander, Maiken Snøve, Jenny Kristine Bjerkås og Jan Nøstberg.

I tillegg til årsmøtet hadde partiet en festmiddag som gikk av stabelen i Oppdal Jeger og Fisk sine lokaler. Partiet har hatt et etterslep av nålutdelinger og bemerkelser, derfor hadde man faktisk bortimot 20 nålutdelinger og bemerkelser med de forskjellige utmerkelsene.

Itillegg til de som fikk utdelt sin bemerkelse under årsmøtet og ved festmiddagen, får Hans Jørgen Flor brosenål for 25-års medlemskap. Svein Olav Svendstad, Hanna Flåøien og Jartrud Uvsbakk får sølvnål for 30 års medlemskap. Olav Bjørndal og Stig Johanson får gullnål for 40 års medlemskap. Leif Bøe og Kjell Wickstrøm får femti års diplom og sist men ikke minst, Aud B. Kongshaug får 70-årsdiplom!