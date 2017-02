Dømt for ruskjøring etter alvorlig motorsykkelulykke

Det var i juli i 2016 at en mann i slutten av 20-årene fra Oppdal skal ha kjørt motorsykkel i krysset Osloveien - Arildsgate i Trondheim, til tross for at han var påvirket av alkohol og andre berusende eller bedøvende midler.

Oppdalingen skal ha hatt en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,21 promille i overkant av en time etter kjøringen.

Mannen skal også har kjørt motorsykkelen uten å ha gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Siktede ga en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen styrkes i de øvrige opplysninger i saken, skriver retten.

Kjøringen i påvirket tilstand foregikk i et bynært og trafikkert område, og medførte et alvorlig trafikkuhell. Etter rettens oppfatning må det av allmennpreventive årsaker reageres strengt mot kjøring i påvirket tilstand.

Mannen pådro seg et brudd i ryggen i trafikkuhellet. Ifølge legeerklæringen vil lammelsen i begge bein mest sannsynlig være varig. Dette bekreftet den siktede i retten.

Retten kom til at riktig straff ville være 21 dagers fengsel og en bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Personen mister også retten til å føre motorisert kjøretøy i en periode på to år.

Den siktede ba om å få gjennomføre fotlenkesoning. Retten informerte om at Kriminalomsorgen må ta stilling til dette.

Dommen ble lest opp for domfelte, og han erklærte at han vedtok dommen på stedet.