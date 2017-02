Høyre vil at folk skal spise når de er sultne

Oppslag i media den siste tiden har vist hvordan eldre over hele landet blir servert dagens tre måltider i løpet av noen få timer for at det skal passe inn i arbeidsrutinene til de ansatte.

Dette fører til at de eldre ikke rekker å bli sultne til neste måltid, de lar være å spise, noe som gjør at de mister viktig næring og energi.

I Oppdal foreslår nå Høyre at kommunestyret skal be rådmmen inngå dialog med sykehjemmet for å se om det kan gjøres noe med dagens spisetider.

Her er teksten som i dag er oversendt ordføreren:

"Ingenting er som en god middag når magen skriker av sult. Det damper fra de nykokte potetene. Sausen er brun og blank. Kjøttet eller fisken slipper taket i beina og nærmest roper etter å bli spist.

Du gleder deg til å spise og du blir glad når du gjør det. Maten gir deg mer enn fysisk påfyll. Når du spiser sammen med andre blir du ikke bare mett. Du blir også sett. Det gir psykisk påfyll" mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helseministeren oppfordrer landets kommuner og sykehjem til å flytte middagen, til "middagstid". Det trenger ikke å koste stort annet enn å endre de daglige rutinene. Han tror de fleste vil være enig med han i at det er en liten regning å betale for å hindre underernæring og øke trivselen.

Mange eldre får middagstallerkenen foran seg tidlig på dagen. Lenge før de har rukket å bli sultne etter frokost og lunsj. Lenge før de har vært i noen form for aktivitet som får kroppen til å lengte etter mat og drikke. Derfor blir maten ofte stående urørt foran dem.

På noen av landets sykehjem har de gjort noe med dette. De har flyttet middagen fra formiddag til ettermiddag. Det har ført til at de eldre rekker å bli sultne og spiser mer. Flytting av middagsserveringen fører også til at ansatte får mer tid til å bli med de eldre på aktiviteter på formiddagen. Det forbedrer både appetitten og trivselen.

"Sykepleien" skrev i fjor om Bjørkelia bokollektiv i Gjøvik som flyttet middagen fra 13.30 til 15.30. Det førte til at beboerne spiste bedre og satt lenger ved bordet. De med lavest vekt la merkbart på seg. Beboere som pleide å ta en lur etter den tidlige middagen, sluttet å gjøre det etter den sene middagen. Resultatet var at de sov bedre om natten.

Det finnes nå mange kommuner og eksempel på sykehjem, hvor flytting av middagstiden er blitt en suksess, først og fremt for de eldre, men også for ansatte. Gamle tradisjoner og praksis i bygdene, med varmt måltid for arbeidsfolket midt på dagen, blir ikke gjeldene lengre når du ikke har vært utenfor døra før middagen blir servert.

Prosjektet "Livsglede sykehjem" har måltider som en av sine fokusområder, her Oppdal helsesenter deltar. Deltagelse her også stille krav til forandringer av måltidene.

Oppdal helsesenter, ved leder, oppgir at det i dag serveres frokost til litt ulike tider etter når de forskjellige står opp (rundt kl. 09.00). Kaffe, kjeks og brød serveres kl. 10-11.00. Middag serveres kl. 13.30. Kveldsmat kl. 18.30 og ekstra kveldsmat, eksempelvis suppe kl. 21.00 eller senere.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmann starte dialog med Oppdal helsesenter for å fremme muligheten til å innføre senere middagsservering ved helsesenteret.