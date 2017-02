- Markedet trenger leiligheter i denne prisklassen

Det er Oscar Torve, Steffen Mellemseter og Arvid Langseth som står bak prosjektet med oppføring av nye rekkehus ved Hovdin i Gamle Kongeveg i Oppdal.

Totalt åtte boliger med 24 leiligheter skal settes opp i området som ligger nært til skibakke og sentrum. I FINN-annonsen som ble opprettet fredag er de minste leilighetene lagt ut for salg med en prisantydning på 2,35 millioner kroner.

- Det vi har sett i Oppdal de siste årene er at bygges veldig få leiligheter under 2,5 millioner kroner. Vi tror markedet trenger leiligheter under denne prisklassen, forteller Oscar Torve, som er den ene utbyggeren, til Opdalingen.

- Mye for pengene

Hver bolig betstår av tre leiligheter i ulike varianter. Leilighetstypene a og b går over ett plan og har et bruksareal på 76 kvadratmeter. Den tredje varianten er over to etasjer og får et bruksareal på 81 kvadratmeter.

- Grunnen til at vi kan legge oss lavere i pris enn mange andre handler først og fremst om størrelsen. Det er ikke de største leilighetene, men man får veldig mye for pengene, sier han.

Torve forteller at de ønsker å tilby et ordentlig produkt for alle målgrupper. Både for fastboende og hyttefolk i alle aldre.

- Leilighetene får et moderne uttrykk. Vi har lagt mye vekt på utearealet. Her blir det gangstier, plen og busker. Det skal se bra ut, forklarer utbyggeren.

Håper å starte utbygging etter påske

Neste helg er det planlagt et kick-off hvor interesserte får muligheten til å se på området og prate med utbyggerne og megler.

- Forhåndsinteressen har vært formidabel. Så fort vi får forhåndssolgt to leiligheter i hvert hus starter vi byggingen. Målet er å få startet byggingen etter påske. Vi har et litt hårete mål om å være ferdig med leilighetene til høstferien, sier Torve.

I tillegg skal det legges ut 22 boligtomter for salg i samme område.

- Så attraktive tomter nært sentrum finnes ikke i Oppdal per i dag, forteller han.

Se bilder av leilighetene i bildeserien øverst i artikkelen!