Oppdaling beste elev i fylket

Elever på VG 2 Industriteknologi ved Gauldal videregående skole gjorde seg bemerket i Worldskills skolekonkurranse ved Charlottenlund videregående skole.

Der ble det 1. plass i maskinbearbeidingsfaget for Stian Sivertsen fra Oppdal. Sander Moen fra Budal tok 2. plassen i sveisefaget og Sina Memarpour fra Soknedal ble på 3. plass i industrimekanikerfaget.

Stian Sivertsen ble beste elev i fylket innen maskinbearbeiding og er dermed kvalifisert til NM på Lillehammer i april. Dommerne på konkurransen var imponert over nivået til eleven og syntes det var vanskelig å kåre en vinner.

- TIP elevene ved Gauldal var spent før de skulle i ilden, men syntes det var en grei måte å få vist kunnskapen på i en slik konkurranse, sier Øystein Talsnes, adjunkt ved Gauldal videregående skole til Opdalingen.

- Lærere ved TIP linja på Gauldal er flinke og vi trives godt på Gauldal videregående. Vi har mye praksis på skolen og er i tillegg ofte utplassert i bedrifter. Det gir oss mange fordeler i valg av lærebedrift når vi skal ut i arbeid, sier Stian Sivertsen.

Sivertsen anbefaler andre elever å gå på TIP ved Gauldal videregående skole.

- På skolen får vi en god fagopplæring vi kan bygge videre på i et fremtidig yrke. De er også flinke å tilrettelegge for oss elever fra Oppdal slik at vi kan ha utplassering hos bedrifter på Oppdal, sier han.

Han ser nå frem til å skulle delta i NM og håper på like godt resultat der også.