Bli en lommevenn - strikk en bamse

Tonje Lysaker jobber ved ambulansetjenesten på Brobekk i Oslo. Hun hadde et ønske om at hun og hennes kolleger rundt omkring i landet, kunne tilby de minste passasjerene en liten trøstepremie når de havnet i den "skumle" gule bilen.

Hun tok derfor initiativet til å la små strikkede kosebamser bli unge ambulansepasienters nye venner, og startet like godt en gruppe på Facebook.

Her skriver hun blant annet:

- Jeg startet for en tid siden et bittelite prosjekt. Det viste seg å bli noe større enn jeg forestilte meg. Det startet med at jeg og kollegaene mine i ambulansetjenesten lenge har ønsket å kunne tilby våre minste pasienter en liten trøstepremie når de var så uheldige å havne i den ganske skumle, lite barnevennlige gule bilen vår. Det kan være skremmende nok for en voksen, om ikke man er liten, sårbar og har vondt i tillegg. Så da satte jeg meg ned og grublet litt, fant frem noe restegarn, og strikket noen bamser med en enkel oppskrift som jeg husket fra jeg var liten. Jeg kalte den for Lommevenn. Deretter gikk jeg ut på Facebook for å spørre om noen kunne tenke seg å hjelpe til med å strikke noen bamser til oss. Det var det, skriver hun i Facebook gruppa.

Lysaker har så avgjort sine ord i behold, for på kort tid har "Lommevenn" fått 24.000 medlemmer, og bamsene strømmer inn, nær sagt fra hele landet.

Vi tok turen innom Ambulansetjenesten ved St. Olav, avdeling Rennebu, der ambulansearbeiderne Iselin Træthaug og Martin Bøe og lærling Anna Lian, kan bekrefte at tiltaket også har slått an i Trøndelag.

- St. Olavs hospital er ett av sykehusene som har tatt i mot tilbudet, og vi har alltid med oss bamser i bilen, forteller Iselin Træthaug.

Bamsene, og dette er viktig, skal leveres til akuttmottaket ved Orkdal sykehus, eller hos Jens O. Hoff på Trondheim Torg, og de kan ikke sendes, men leveres kun ved oppmøte.

- Bamsene som kommer inn, blir fryst ned i 48 timer for å eliminere eventuell smittefare. All nødvendig informasjon finner du på Facebook, også hvordan bamsene skal lages. De skal nemlig strikkes etter en bestemt oppskrift, sier Træthaug.

Initiativtakeren er overveldet over responsen, og tror alle som er så uheldig å havne i den skumle gule bilen, kan få sin egen bamse å trøste seg med.

- Det ser ut til at folk har blitt bitt av basillen. Hvis folk holder engasjementet oppe, og ikke legger ned strikkepinnene på en stund, så tror jeg vi får lommevenner i alle distriktene, og kanskje også på barneavdelingene på sykehusene, sier Tonje Lysaker til Nettavisen.

Hvis du vil være med å gjøre ambulanseturen litt lysere for barna, så kan du hente fram strikkepinnene og melde deg på Facebook-gruppa "Lommevenn".