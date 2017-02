Nå kan du sikre deg Oppdal turisthotell

Det var i morgentimene fredag at hotellet ble lagt ut for salg. Det er ikke oppgitt noen sum for hotellet.

- Hotellet ble oppført i 1924 og er senere bygget ut i flere omganger (1963, 1980). Arkitekt Gudmund Hoel ved Norges Statsbaners arkitektkontor tegnet i sin tid hotellet på oppdrag fra AS Norsk Spisevognselskap(NSB). Bygningen har særpreget arkitektur og er oppført med Oppdalsskifer i fasade/tak, står det i FINN-annonsen.



Hotellet har i dag 75 rom, hvorav 40 ble renovert i 2013.



- Hotellet har en historie og en atomsfære som kan sies å være unik. Både inngangsparti og rom i tilknytning til resepsjonen med peiser, god takhøyde og originale tregulv må oppleves. Festsal/selskapslokale har panoramautsikt over Oppdal og Oppdalsfjell, står det videre i annonsen.

I november 2015 åpnet hotellet dørene for flyktningene som kom til Oppdal.

Hotelldirektør Øyvind Carstens var strålende fornøyd med at han må ut på arbeidsmarkedet for å skaffe nok folk.

- Ja, nå har vi fått tak i folk som har jobbet på hotellet før og som kjenner lokalene, samt folk som har kompetanse på andre områder. Det er nesten så det har vært litt tøft å få tak i nok folk, fortalte Carstens til Opdalingen den gangen.

I september 2014 ble det inngått avtale om leie av Oppdal Turisthotell som dermed åpner igjen. Etter planen skal hotellet være i drift fra nyttår.

Avtalen er inngått mellom nyopprettet selskap bestående av aksjonærer Øivind Carstens (80 prosent) og Rune Nordstokke (20 prosent) og huseier Oppdal Booking / Oppdal Turisthotel ved Lars Wenaas.

Hotellet åpnet i 1924 og hadde 90 årsjubileum 2014. Det er dermed en fin mulighet til en revitalisering av hotellet, forteller de nye leietakerne i en pressemelding. Hotellet har vært stengt i ett år, men om cirka tre måneder skal det igjen være i drift igjen.