Linn Bruholt inn i fylkesstyret til AUF Sør-Trøndelag

- Det er utrolig morsomt å bli valgt inn i fylkesstyret til AUF i Sør-Trøndelag som miljøansvarlig. Jeg er spesielt opptatt av landbrukspolitikk og håper jeg kan bidra til at AUF i Sør-Trøndelag kan få mye god politikk på dette området, forteller rennbyggen til Opdalingen.

Hun forteller at hennes rolle som miljøansvarlig går ut på å jobbe mye med eksisterende miljøpolitikk, utvikle ny politikk og kjempe for deres viktigste miljøsaker opp mot Arbeiderpartiet.

- I april skal jeg delta på SMIL konferanse på Utøya, hvor jeg skal lære enda mer om AUFs klima-og miljøpolitikk, sier hun.

- Hvor viktig er det at Rennebu AUF er representert i styret?

- Sør-Trøndelag er et stort fylke, med mange kommuner. Rennebu er et viktig distrikstlag i AUF i Sør-Trøndelag og det er derfor veldig viktig at vi er representert i fylkesstyret. Rennebu AUF har stor aktivitet, og mange aktive og engasjerte medlemmer. Vi jobber tett opp mot Rennebu Arbeiderparti og har planlagt en rekke aktiviteter i løpet av året, forteller hun til Opdalingen.

Valgkomiteen har bestått av Kristian Torve, Julia Sivertsen og Lars Johan Strand Vitsø. Valg av nytt fylkesstyre skjedde på årsmøtet til AUF i Trøndelag i helga på Kimen kulturhus på Stjørdal.

- AUF i Sør-Trøndelag kommer til å få et svært bra fylkesstyre, og det er en samlet valgkomité som står bak innstillingen. Valgkomiteen mener innstillingen gjenspeiler det mangfoldet, den geografiske spredningen og engasjementet AUF i Sør-Trøndelag representerer, sier valgkomiteens leder Kristian Torve til hjemmesiden til AUF.

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Sør-Trøndelag:

Leder: Julie Indstad Hole, Østbyen AUF (gjenvalg)

Politisk nestleder: Annar Gravråk, Melhus AUF (gjenvalg, ny som nestleder)

Organisatorisk nestleder: Sara Shafighi, Sørsida AUF (gjenvalg, ny som nestleder)

Økonomiansvarlig: Jonas Volden, Bjugn/Ørland AUF (gjenvalg, ny som økonomiansvarlig)

Skole- og arbeidsansvarlig: Sandra Åberg Kristiansen, Byåsen AUF (ny)

Miljø- og klimaansvarlig: Linn Bruholt, Rennebu AUF (ny)

Internasjonalt ansvarlig: Ragnhild Hoel, Ranheim AUF (ny)

Likestilling- og inkluderingsansvarlig: Martin Morken, Røros AUF (gjenvalg, ny som likestilling- og inkluderingsansvarlig)

Fylkesstyremedlem: Erlend Brattgjerd Rennan, Rissa AUF (ny)