Økende andel uføre i Sør-Trøndelag

Totalt er det nå 19 435 med uføretrygd i Sør-Trøndelag. Det er en økning på 2,4 prosent.

I Sør-Trøndelag er nå 9,4 prosent av befolkningen mellom og 18 og 67 år uføretrygdede, det er marginalt under snittet for landet som er på 9,5 prosent.

I likhet med de andre helserelaterte ytelsene som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, er det også på uføreområdet en overvekt av kvinner. Totalt er hver niende kvinne i yrkesaktiv alder ufør (11,7 prosent), mens 7,3 prosent av den mannlige befolkningen er det.

I fjor gikk totalt 553 personer uten jobb i Oppdal. Det er en økning på 2,6 prosent. I 2015 var 539 mennesker uten arbeid.

I Rennebu var 232 personer arbeidsledig i 2016. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med året før. I 2015 gikk 235 mennesker her uten jobb.

Store forskjeller mellom aldersgruppene

I de yngste aldersgruppene under 30 år har andelen uføre økt betydelig de seneste årene. Fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 økte andelen med 14 prosent, og 1,7 prosent i denne aldersgruppen er nå uføretrygdet. Med unntak av de under 30 år, er det flest kvinner som er mottakere av uføretrygd i alle aldersgrupper.

Fra 40 år og oppover er forskjellen mellom kjønnene betydelig. Kvinner utgjør totalt sett om lag 60 prosent av alle mottakere.

– Vi ser at andelen uføre øker for de under 30 år. Dette er også den eneste aldersgruppen hvor uføreandelen er høyere blant menn. Undersøkelser viser at for unge under 25 år er det i stor grad psykisk utviklingshemming og medfødte misdannelser som er årsak til uføretrygd. I aldersgruppen 25-29 år er det en økende andel uføretrygdede med alvorlige psykiske lidelser, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Lavest andel uføre i Trondheim

I Trondheim er 8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år uføretrygdet. Deretter følger Malvik og Klæbu med henholdsvis 9 og 9,2 prosent. Kommunen med flest uføre i forhold til befolkningen er Meldal med 16, 5 prosent, fulgt av Rennebu (15,5 prosent) og Roan (15 prosent).

Sammenlignet med samme periode i fjor økte andelen mest i Tydal og Roan. Andelen sank i ni kommuner, med størst nedgang i Hitra med 3,7 prosent. Trondheim hadde en økning på 2,7 prosent, noe over gjennomsnittet for fylket.