Foreslått som nestleder i Trøndelag Arbeiderparti

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har lagt frem sin enstemmige innstilling til nytt styre.

Trøndelag Arbeiderparti skal ha et styre på 15 medlemmer. Det er enighet om et lederteam med én leder og to nestledere, det skrev adressa.no forrige uke.

Marit Bjerkås (Ap Rennebu) er foreslått som nestleder i det nye styret. Rune Olsø (Trondheim) er foreslått som leder, mens Anne Marit Mevassvik (Overhalla) er foreslått som nestleder.

Det nye styret for Trøndelag Arbeiderparti skal vedtas på fylkesårsmøtet som går av stabelen i midten av mars.